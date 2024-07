Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección argentina Sub 23 tuvo un debut caótico en los Juegos Olímpicos de París, donde perdió 2-1 ante Marruecos y que fue interrumpido por la invasión de hinchas en el campo de juego. Luego del escandalo, Javier Mascherano hizo explosivas declaraciones y denunció que, horas antes, la delegación había sufrido un robo en el predio de la concentración.

“Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltó un reloj y anillos en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos, no quisimos decir nada, ya está. Después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o a personas de la delegación no las dejan entrar al vestuario”, dijo a la prensa tras el partido.

Además, el DT criticó duramente a la seguridad y la organización del evento: “Los tres capitanes de Marruecos no querían seguir jugando. Nuestra postura era no jugar más, tiraron un millón de cosas. Se paró un partido siete veces. Falló siete veces la seguridad, eso no me pasó nunca como jugador. Esto no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos”.

“No tengo una explicación para darles a los jugadores, no qué qué pasó. Es un papelón”, recalcó. “El partido ellos suspenden por la seguridad, nunca hablaron de la revisión. A la hora empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dieron explicaciones”, recalcó el DT.

Y cerró: “No nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien, tampoco que nos tomen el pelo como hoy. Hay que dar vuelta la página y quedarse con la cosas positivas para buscar las dos victorias que necesitamos para clasificar”.

Uno de los papelones más extraños que se vivió se dio en el inicio del fútbol en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en París. Argentina cayó ante Marruecos en un encuentro que tuvo una postergación de más de una hora y cuarenta minutos, con la intervención del VAR que anuló el gol de Medina que hubiera establecido el empate.

La anomalía que se observó en el estadio, con invasión a la cancha de una gran cantidad de fanáticos africanos y las agresiones con proyectiles hacia los jugadores sudamericanos continuó con la controvertida decisión del árbitro sueco Glenn Nyberg, de permitirle a los protagonistas realizar una entrada en calor de 10 minutos para disputar los últimos 180 segundos que quedaban pendientes.

“Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decía. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando.

La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces… No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, dijo el DT en rueda de prensa.