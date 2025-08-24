Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Decreto 115/25 del gobierno de Javier Milei dejó atrás YCRT y avanzó en el cambio de la figura jurídica dando origen a la Carboeléctrica Río Turbio S.A. En este camino, se avecinan grandes cambios en la única mina a carbón de Argentina y uno de ellos son los Convenios Colectivos de Trabajo de los cuatro gremios que representan al universo de trabajadores.

Este domingo, se venció el plazo que otorgó ese mismo decreto para que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) y ATE Río Turbio, Asociación del Personal Superior (APS) y La Fraternidad debatan sobre el futuro de los CCT pero no hubo convocatoria oficial.

Matías Delgado, delegado de ATE Río Turbio, fue entrevistado por LU12 AM680 que y explicó el fallo de la Justicia que dictaminó la inconstitucionalidad de la caducidad del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la vida laboral de las y los trabajadores de la empresa estatal minera.

Destacó que es “una primera batalla ganada, no sé si para festejar, pero nos alienta a seguir peleando”.

Señaló que la demanda judicial fue presentada conjuntamente con Rodolfo Aguiar (Secretario General de ATE Nacional) y Carlos Garzón (Secretario General de la provincia de Santa Cruz).

El objetivo era impugnar los artículos ocho y nueve del decreto mencionado que proponía una “transformación de la empresa, quitando la estabilidad laboral pasándonos a un ámbito privado” y obligar a discutir un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.

“Gracias a Dios, favorable para los trabajadores, que nos da la razón y nos da la garantía de que tenemos que continuar con nuestra tarea laboral y cada uno con nuestro Convenio Colectivo de Trabajo como corresponde“, afirmó Delgado.

Enfatizó que la defensa de los puestos de trabajo ha sido un punto primordial para los cuatro sindicatos de la empresa (ATE, APS, Luz y Fuerza y La Fraternidad). Además, señaló que “ninguno de los trabajadores del yacimiento tiene menos de 10 años de antigüedad“, lo que respalda la necesidad de proteger la experiencia y los derechos adquiridos.

Los desafíos por delante

A pesar de la victoria en la justicia, Matías Delgado reconoció que la lucha “no termina” y que aún tienen “dos años más” por delante al frente del gremio para continuar batallando.

El proceso de transformación de la minera a carbón sigue su curso, y el Gobierno nacional ha publicado un comunicado en el Boletín Oficial que da la orden a los ministerios de Economía y Energía de “nombrar los nuevos directores de la empresa“.

Explicó que, una vez que estos funcionarios sean designados, “tenemos que juntarnos con los directores a discutir todo este tipo de cuestiones sindicales“.

Hizo un fuerte llamado a la unidad de todos los sectores de la Cuenca Carbonífera. “Ojalá que con diferencia, sin diferencia, estemos todos unidos porque va a ser mucho más difícil para este gobierno pasar por encima del yacimiento cuando si es que estamos todos unidos”, sostuvo.

Enfatizó que la Cuenca Carbonífera (Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Dufour) depende económicamente del yacimiento. “Si el yacimiento desaparece o le pasa algo, los pueblos decaen y pueden desaparecer“, advirtió.

Por eso, el mensaje es claro: trabajar todos juntos “en una mesa amplia de debate” para sacar a la empresa adelante.

Finalmente, transmitió un mensaje de “sentido de pertenencia muy grande” de los trabajadores con la empresa, a la que consideran “nuestra segunda casa”, y aseguró que seguirán “trabajando para poder defender esta empresa Rajatabla”.