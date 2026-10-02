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El diputado nacional Máximo Kirchner cerró su agenda de actividades en San Juan con un acto en la sede del Partido Justicialista, donde planteó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, defendió la soberanía nacional y cuestionó distintas decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su discurso, el legislador sostuvo que la Argentina no perdió la cultura del trabajo, sino que debe recuperar la capacidad de generar buenos salarios.

“El pueblo argentino nunca perdió la cultura del trabajo. Lo que tenemos que recuperar es la cultura de pagar salarios buenos para los trabajadores y trabajadoras”, afirmó.

En ese sentido, vinculó la recuperación de los ingresos con lo que definió como “justicia fiscal” y sostuvo que el objetivo debe ser alcanzar un mayor equilibrio social.

“Nadie va a dejar de ganar, pero muchos van a dejar de perder”, expresó.

Soberanía, recursos y desarrollo

Kirchner también puso el foco en la defensa de la soberanía nacional y llamó a dejar de lado las discusiones internas sobre las identidades políticas.

“Hoy lo que hay que defender es la soberanía nacional, en vez de andar catalogándonos entre compañeros si son de derecha o de izquierda”, señaló.

En esa línea, destacó los recursos naturales de la Argentina y sostuvo que su explotación debe traducirse en beneficios concretos para las comunidades.

Según planteó, la extracción de los recursos debe generar “trabajo, valor agregado, educación y mejor calidad de vida”.

El diputado recordó además una expresión utilizada históricamente en la Patagonia para referirse a la extracción de recursos y sostuvo que el desafío es lograr que una mayor parte de esa riqueza permanezca en el territorio.

“Se trata de poner en valor lo que tenemos en nuestro suelo, en nuestra patria, en nuestro país”, manifestó.

El diputado Máximo Kirchner en San Juan.

Críticas a la Corte Suprema

Uno de los principales ejes de su discurso fue el cuestionamiento al Poder Judicial y, particularmente, a la Corte Suprema.

Kirchner vinculó la discusión sobre la soberanía con la decisión judicial que, según planteó, dejó sin efecto la Ley de Tierras. También relacionó ese debate con la cuestión Malvinas.

“¿De qué nos serviría recuperar las Malvinas sin ley de tierras?”, preguntó durante su exposición.

El legislador también cuestionó que la Corte desconozca, según su interpretación, el carácter colectivo de la soberanía y sostuvo que las decisiones de los tribunales superiores deben ser discutidas en función de su impacto sobre la sociedad.

En otro tramo, afirmó que existe una distancia entre las decisiones de los poderes del Estado y las necesidades de la población y cuestionó la permanencia de cargos judiciales de larga duración.

Críticas al endeudamiento de San Juan

Durante su paso por la provincia, Kirchner también se refirió a la situación económica de San Juan y cuestionó el nivel de endeudamiento de las familias.

“¿Cómo puede ser que una provincia rica como la provincia de San Juan esté primera o segunda en materia de familias endeudadas?”, planteó.

En ese marco, cuestionó el endeudamiento provincial por 600 millones de dólares y pidió evaluar las consecuencias que podría tener sobre las próximas generaciones.

También apuntó contra el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y recordó el préstamo acordado durante la gestión de Mauricio Macri.

“Le pusieron 50 mil millones de dólares a Macri y hoy sigue siendo un problema que no tiene solución”, afirmó.

Kirchner llamó a fortalecer la unidad dentro del peronismo.

El llamado a la unidad

Hacia el final de su discurso, Kirchner planteó la necesidad de construir una mayor unidad dentro del peronismo y llamó a reconocer los aciertos de dirigentes con los que puedan existir diferencias políticas.

“El peronismo no quiere que seamos todos iguales porque sí. Eso no es el peronismo”, sostuvo.

En ese sentido, definió como objetivo la construcción de condiciones de partida similares para que cada argentino pueda desarrollarse a partir de su trabajo y sus capacidades.

“El peronismo quiere oportunidades para su gente”, afirmó.

Finalmente, llamó a dejar de lado las diferencias internas y sostuvo que la construcción de unidad requiere reconocimiento entre los distintos sectores.

“Para construir la unidad no puede haber miserias, debe haber reconocimiento”, concluyó.