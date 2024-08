En el último programa de “Podemos Hablar” de la edición chilena, el cual es conducido por Julio César Rodríguez Sierra, estuvieron presentes Cecilia Bolocco, quien estuvo casada con el expresidente argentino Carlos Menem, y el hijo de ambos, Máximo. Durante una profunda charla, el joven de 20 años se sinceró acerca del complejo cáncer que atravesó en 2018 y reveló que terminó su relación con la influencer argentina Delfina Honig.

El fuerte relato de Cecilia Bolocco sobre el cáncer de su hijo, Máximo Menem

A pesar de que Máximo tenía bajas posibilidades de recuperación, logró vencer el cáncer a través de la quimioterapia e intervenciones quirúrgicas.

“El tumor me hizo darme cuenta de lo linda y delicada que es la vida”, indicó el joven de 20 años.

Además, hizo hincapié en el rol fundamental que tuvo su madre en el momento de tranquilizarlo con respecto a su enfermedad.

A raíz de sus dichos, Cecilia indagó más sobre el complicado momento que vivió su hijo.”27 de noviembre, el día más negro de mi vida”, comentó la diseñadora de moda, haciendo referencia a que, en esa fecha, se enteró que el tumor de Máximo era cancerígeno.

“En un momento me dijeron que ‘tenía un pronóstico muy malo, cada vez parecía ser peor'”, recordó la mujer, y, aseguró: “Su experiencia nos cambió y enriqueció a los dos”.

En esta línea, continuó: “Me dijeron que no era ni chico ni grande (el tumor), era enorme, del porte de una pelota de tenis“, expresó.

Al obtener la biopsia y confirmar que se trataba de una masa cancerígena, Cecilia comentó que le dijeron que la expectativa de vida de su hijo era de “75/25, 75%, que no funcionaría. “En la mañana, era un niño sano; a las 3 de la tarde, estaba hospitalizado y, a las 4 de la mañana, tenía un tumor… a la semana, le quedaban dos años de vida; él, nunca supo”, destacó.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem en el programa “Podemos Hablar”.

Actualmente, Máximo goza de buena salud, recuperado totalmente de su afección; por ende, su madre expresó una profunda reflexión al respecto. “Cuando uno siente que la vida se desarma, se rompe, se quiebra y cruzas esa noche oscura, ese túnel sin luz, y llegas al otro lado, donde hay una luz tan resplandeciente, aunque sea pequeña, la valoras; entonces, hoy, valoro todo”, afirmó.

La tan delicada experiencia familiar, llevó a que Bolocco creara la Fundación “Care”, cuya misión es “cambiar la forma en la que enfrentamos, tratamos y curamos el cáncer”.

Máximo Menem confirmó que terminó su relación con Delfina Honig

En 2023, Máximo comenzó a salir con la influencer argentina Delfina Honig, pero, hace tiempo, ya no se muestran juntos en las redes sociales; por ende, esto hizo especular a sus fanáticos de que habrían terminado y, para aclarar dudas, el joven aseguró que “ya no se encuentra de novio”; aunque no quiso dar muchos detalles al respecto, destacó que su mamá, Cecilia, “es una persona increíble y muy amorosa con sus nueras”.

Leé más notas de La Opinión Austral