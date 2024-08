A semanas de haberse desvinculado de Telefe, Juliana “Furia” Scaglione no deja de generar polémica. Recientemente, estuvo en el ciclo de Infobae “Desencriptados”, el cual es conducido por Darian Rulo Schijman, y reveló que sus seguidores, denominados “Los Furiosos”, aseguran que está al mismo nivel que Diego Maradona y Evita Perón, situación que indignó a su excompañero Joel Ojeda, quien, durante el programa “Intrusos” (América TV), comandado por Flor de la V, lanzó unas polémicas declaraciones en contra de la entrenadora deportiva.

Los picantes dichos de Furia sobre que la comparan con Evita y Maradona

Furia, reveló: “Me acongoja un montón todo lo que le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me ven como un ídolo, por eso, cuando salgo, me dicen ‘Eva Perón o Maradona‘”.

En esta línea, aseguró: “No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tantos sentimientos por mí, que, incluso, a veces es tan obsesivo, no digo la palabra “tóxica”, pero es un amor tan profundo, como si fueran de mi propia sangre, que pasan los límites de la pantalla”.

Por último, tuvo unas palabras para sus leales Furiosos. “Trabajan de una manera que pareciera como un ejército, que está bien entrenado. Cuando salí y vi las cosas que hacían, dije: ‘¡¿Qué?!’… Apagan y prenden el rating de Argentina; lo manejan”, cerró.

Joel Ojeda se refirió a la polémica comparación de Furia con Maradona y Evita Perón

Tras las declaraciones de Furia, Ojeda no dudó en hacer un picante descargo.

“Me parece una ridiculez total”, aseguró el exjugador del reality.

“Son personajes de nuestra historia incomparables; tanto Evita, por el lado político, como Maradona, por el lado deportivo. Son figuras y ella es un personaje de Gran Hermano”, lanzó.

Luego, Joel expresó su preocupación por el impacto que estas afirmaciones podrían tener en Scaglione: “Realmente, me da pena por ella, porque la caída va a ser muy grande. Si cree que es una figura como Evita o Maradona, pobre cuando se dé cuenta de la realidad”, manifestó.

Además, el “hermanito” se animó a reflexionar y analizar la personalidad y las maneras de actuar de la entrenadora. “Ella cree lo que dice y lo tira convencida para ver quiénes pican; después, pica un montón de gente y, una vez que no puede mantener más lo que dijo, te manipula para que vos creas que, en realidad, puede”, aseveró.

También, contó: “Después del programa, me crucé muy poco con Furia. Nunca estuvo sentada con nosotros en las galas, eso se vio. Notábamos algo diferenciado, porque no nos acercaban con ella; la cuidaban”.

Finalmente, expresó su alivio sobre que Juliana ya no trabaja más para Telefe.“Yo creo que el canal está feliz de habérsela sacado de encima, porque es una bomba de tiempo. Cuando supe que no tenía más contrato, lo primero que pensé fue ‘gracias a Dios no la voy a tener que ver más’”, concluyó.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

