La Media Maratón Internacional de Asunción 2025 fue escenario de un nuevo desafío para dos corredores de Río Gallegos, integrantes del Team Águilas. El pasado 31 de agosto, Maximiliano López y Mariana Torres participaron de la competencia que reunió a más de 8.000 atletas de todo el continente y que se corrió bajo condiciones extremas de calor y viento.

El evento forma parte del circuito Mega Finisher, que propone completar cinco medias maratones en las principales capitales sudamericanas: Buenos Aires, Asunción, Brasilia, Montevideo y Lima. Para López y Torres, la cita paraguaya representó el segundo paso de este ambicioso proyecto, tras haber corrido en la capital argentina en 2024.

La experiencia de Maximiliano

Ya de regreso en Río Gallegos, López visitó los estudios de Radio LU12 AM680 y compartió sus sensaciones: “Fue un viaje largo, planificado con nueve meses de antelación y un entrenamiento muy específico. Llegar hasta Asunción fue un logro en sí mismo, pero lo más importante era representar a la provincia, al país y a la ciudad, demostrando que Río Gallegos tiene atletas de gran nivel”.

El corredor explicó que las condiciones fueron extremas desde el inicio: “Salimos a las 5.30 de la mañana con 31 grados y viento norte de 60 km/h. Era como correr con un ventilador caliente en la cara. La primera parte tuvo subidas y bajadas exigentes y luego, al tomar la costanera, el viento pegaba de frente. Cuando giramos en el puente que une con Argentina pensamos que nos iba a ayudar, pero cambió y fue lateral. Fue muy duro, pero pudimos llegar”.

Más allá de la exigencia, López celebró haber mejorado su marca respecto al año pasado: “Logré bajar el tiempo que hice en Buenos Aires, aunque no alcancé la hora 40 que me había propuesto. Igual estoy conforme porque cada carrera deja aprendizajes. Ahora toca descansar, evaluar lo hecho y proyectar lo que viene”.

El atleta adelantó que su próximo objetivo será la Media Maratón de Brasilia en noviembre, tercer paso del circuito. Antes, participará en pruebas locales y regionales, como la tradicional carrera del Sindicato de Vialidad.

El balance de Mariana Torres

Por su parte, Mariana Torres aún no regresó a Río Gallegos, pero envió un mensaje a La Opinión Austral para compartir su balance de la competencia. “La carrera se presentó muy dura desde el inicio, con un desnivel importante y el calor intenso sumado al viento norte. Fue una prueba de fortaleza mental para sostener el ritmo y confiar en todo el trabajo previo. Hubo cansancio físico, sí, pero también mucha fuerza interior para no aflojar”, expresó.

Torres celebró haber alcanzado dos objetivos: llegar a la meta y mejorar su tiempo personal: “Bajé 20 segundos mi marca de la Media Maratón de Buenos Aires. Puede parecer poco, pero detrás de ese resultado hay meses de entrenamiento, constancia y perseverancia”.

La corredora también destacó la belleza del recorrido: “Partimos desde la costanera, pasamos por el casco histórico, subimos hasta 105 metros de desnivel y luego volvimos a la interminable costanera, con el río Paraguay a un lado y el puente con Argentina al fondo. Cada kilómetro fue una mezcla de esfuerzo y disfrute”.

Finalmente, subrayó el valor humano de la experiencia: “Hoy me quedo con la felicidad de los resultados y, sobre todo, con el proceso vivido en familia y amigos. Agradezco a todos los que nos acompañaron con mensajes de aliento, a nuestro coach Gastón Rivarola y a mi familia, que fueron mi mayor soporte dentro y fuera de la carrera”.

La participación en Asunción fue una nueva muestra del crecimiento del running santacruceño y del esfuerzo que implica competir en escenarios internacionales. López y Torres demostraron que, con disciplina y pasión, es posible dejar en alto el nombre de Río Gallegos en pruebas de primer nivel.

El sueño ahora se traslada a Brasilia, tercera escala del circuito Mega Finisher, donde buscarán seguir acumulando kilómetros, experiencias y logros que trascienden lo deportivo para transformarse en un orgullo colectivo.