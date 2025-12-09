Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo de esa provincia que incorpora la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento PSJ Cobre Mendocino.

El gobernador Alfredo Cornejo dijo que “Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene”.

“Mendocinos, tenemos una oportunidad histórica y estamos listos para aprovecharla, que el mundo nos conozca como productores de cobre con la misma responsabilidad y excelencia con la que hacemos nuestros vinos”, agregó.

En esta línea, el mandatario precisó que “dimos el paso que nos proyecta hacia el futuro que queremos. Demostremos una vez más que sabemos hacer las cosas bien, que el progreso no se construye con miedo, sino con responsabilidad y coherencia.

Votación

La propuesta fue aprobada por 29 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención. Ahora deberá ser ratificada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, se perfila como la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los desarrollos más significativos del país desde Bajo de la Alumbrera.

Su producción se orienta a insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

Alfredo Cornejo, apostó por el desarrollo de la minería.

“Histórico día para la Minería de Mendoza: La aprobación de las DIAs de PSJ Cobre Mendocino y de MDMO II, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, marcan un avance decisivo para la actividad”, destacó Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza.

Además, aseguró que “este paquete legislativo es resultado de un proceso robusto: informes técnicos, académicos y científicos, sumados a una amplia participación ciudadana en audiencias públicas. Una construcción colectiva que refuerza la legitimidad social e institucional de cada decisión” y qgregó que “con este nuevo marco normativo, seguimos consolidando la minería sostenible como política de Estado, con seguridad jurídica para atraer inversiones, participación ciudadana y controles ambientales. Mendoza inicia un nuevo camino de desarrollo y más empleo de calidad”.

Proyecto

En los fundamentos del proyecto se detalla que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental incluyó la incorporación y análisis de dictámenes técnicos y sectoriales, además del Informe Final elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera.

Con las respuestas del proponente integradas al expediente, la Autoridad Ambiental Minera emitió el Informe Técnico Final que reúne conclusiones y opiniones sobre el estudio presentado.

El procedimiento contempló un amplio esquema de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y la realización de una Audiencia Pública con la correspondiente difusión.

También se habilitó la presentación de aportes por escrito y se garantizó el acceso a la documentación completa tanto en formato físico en la sede de Minería como en formato digital en los portales oficiales. Asimismo, se desarrolló el proceso de consulta previa con comunidades originarias ubicadas en el área de influencia.

DIA

La Declaración de Impacto Ambiental introduce, además, una metodología que distingue las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre, y organiza su contenido en cinco ejes: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y emisiones, y Participación ciudadana y control social.

El texto contempla también la conformación de la Unidad de Gestión Ambiental del proyecto, un Fondo Socioambiental y de Compensación, y un programa de monitoreo participativo que incluye el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), dotado de telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incorporan además protocolos ante sismos, crecidas, derrames, incendios y otras contingencias.

La empresa deberá aplicar Programas de Integridad que alcancen a toda su cadena de contratación y actualizar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas mediante informes de sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria. También participará, junto al Municipio de Las Heras y actores locales, en un Plan de Desarrollo Económico que impulse la diversificación productiva de Uspallata y otras localidades de Alta Montaña, y en iniciativas de formación y educación.