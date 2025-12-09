Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades sanitarias de Argentina mantienen bajo monitoreo a 98 personas que pudieron haber estado expuestas al sarampión luego de que una familia rusa no vacunada recorriera el país mientras cursaba la enfermedad. El operativo epidemiológico se extiende por siete provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los contactos investigados pertenece a la provincia de Santa Cruz.

La familia, compuesta por seis integrantes residentes en San Javier (Uruguay) había viajado a dos localidades bolivianas para asistir al casamiento de un familiar directo de uno de los padre. La alerta inicial a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Uruguay mencionó a una familia de cinco personas, con cuatro casos confirmados de sarampión. Finalmente, toda la familia tenía la enfermedad. Serían la madre y el padre, además de sus cuatro hijos de 21, 13, 14 y 9 años.

El grupo ingresó a Argentina desde Bolivia el 14 de noviembre y permaneció unas 48 horas en territorio nacional, utilizando micros de larga distancia a través de ocho jurisdicciones con paradas que incluían ascenso y descenso de pasajeros. A su paso por Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, expusieron a numerosos pasajeros y trabajadores de terminales que ahora están bajo vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias de Argentina investigan y monitorean a 98 contactos estrechos que pudieron haber estado expuestos al sarampión. Este número corresponde al 64% de los contactos identificados hasta ahora, según el relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología y las jurisdicciones informadas.

Entre los identificados, la mayoría (34) residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, siete en Jujuy, siete en Santa Fe, tres en Salta, uno en Santa Cruz y uno en Tucumán. Además, cuatro extranjeros integran el listado.

Ninguno había aportado teléfono o dirección postal a las compañías de micros, lo que complejizó el rastreo y forzó la búsqueda activa en cada jurisdicción. Según informaron las autoridades sanitarias, la ventana de contagio para la aparición de casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre, fecha límite considerada para la vigilancia intensificada. Todos los contactos identificados permanecen bajo monitoreo activo y se completó el esquema de vacunación en los casos necesarios, mientras continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada.

Un caso secundario confirmado en Entre Ríos y posible vínculo epidemiológico

En el marco del seguimiento, se confirmó un caso secundario en Entre Ríos. Se trata de un niño de dos años y cuatro meses de Santa Elena, que presentó fiebre, exantema y síntomas respiratorios el 24 de noviembre. El menor, que contaba con una dosis de la vacuna triple viral, fue diagnosticado mediante prueba PCR y permanece estable en aislamiento domiciliario junto a su familia. Las autoridades investigan un posible vínculo epidemiológico con la familia rusa, ya que el niño había viajado con sus padres a Casilda, Santa Fe, en fechas coincidentes con el trayecto de los viajeros infectados.

Importancia de la vacunación y recomendaciones ante síntomas compatibles

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y cuyos síntomas incluyen fiebre alta, tos, conjuntivitis, secreción nasal y una erupción característica que comienza en la cara y se extiende por el cuerpo. Puede causar complicaciones graves en personas no vacunadas, como neumonía, convulsiones o encefalitis.

La vacuna triple viral, incluida en el Calendario Nacional y gratuita en todo el país, es la principal herramienta de prevención.

Ante cualquier episodio de fiebre acompañada de exantema, el Ministerio de Salud recomienda evitar la circulación en espacios públicos y consultar de inmediato a un centro de salud, informando el antecedente de exposición reciente en micros, terminales o lugares concurridos.

La vigilancia seguirá activa hasta el 12 de diciembre, fecha clave para descartar nuevos contagios y cerrar el operativo epidemiológico desencadenado por el paso de la familia rusa por la Argentina.