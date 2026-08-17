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El mercado global de los metales preciosos atravesó en los últimos años un ciclo de subas extraordinarias que llevó las cotizaciones del oro y la plata a niveles nunca antes vistos. Este rally alcista estuvo impulsado principalmente por la alta incertidumbre geopolítica global, los conflictos bélicos internacionales, las presiones inflacionarias a nivel mundial y la fuerte compra de oro por parte de los bancos centrales como activo de refugio seguro.

En este marco de alta volatilidad financiera, los metales preciosos se consolidaron como el principal resguardo de valor a escala global. Sin embargo, tras tocar estos techos históricos, la Secretaría de Minería de la Nación prevé que los precios internacionales comenzarán un proceso gradual de reacomodamiento hacia la baja con horizonte hacia el final de la década.

La proyección del Gobierno nacional

Las estimaciones de la Secretaría de Minería de la Nación marcan un escenario claro de corrección: el oro, que hoy cotiza en techos récord de USD 4.192 la onza, retrocederá hasta un piso de USD 2.678 en el año 2030, lo que representa una baja del 36,1%. En tanto, la plata pasará de sus valores máximos actuales de USD 60,9 a un nivel de USD 37,7 hacia el final de la década, registrando una caída del 38,1%. A pesar de este reacomodamiento a la baja, ambos valores de estabilización se mantendrán sensiblemente por encima de las cotizaciones promedio de la década de 2010, fijando un nuevo piso de referencia para la actividad extractiva.

El relevamiento cobra especial relevancia para la provincia de Santa Cruz, principal productora y exportadora de metales preciosos del país, al trazar la trayectoria histórica desde 2010 y proyectar el escenario internacional para los próximos años. El eje central del informe oficial anticipa que, tras el ciclo extraordinario de cotizaciones récord registrado recientemente, los mercados del oro y la plata ingresarán en un proceso de reacomodamiento a la baja con horizonte hacia el cierre de la década.

Las proyecciones de la Secretaría de Minería de la Nación.

La serie histórica del oro (USD/Oz) se inicia en 2010 con un valor de USD 1.117 por onza. Posteriormente registró un pico de USD 1.767 en 2012, para luego ingresar en una fase de contracción que tocó su piso en 2016 con USD 1.070.

Entre 2016 y 2019 osciló en valores intermedios (USD 1.337 en 2016 y USD 1.197 en 2018), hasta iniciar una senda alcista sostenida desde 2020 que superó los USD 2.002 en 2023. En el período reciente (2025-2026), el metal dorado alcanzó su máximo histórico marcando un techo en el gráfico de USD 4.192 por onza troy (o USD 4.191,5 en el registro desagregado).

A partir de este punto, la proyección oficial traza una curva punteada claramente descendente, donde la corrección comienza a manifestarse entre 2026 y 2027, estimando que el precio continúe cediendo progresivamente hasta asentarse en un piso de USD 2.678 por onza hacia el año 2030.

En el caso de la plata (USD/Oz), la trayectoria relevada desde 2010 comenzó en los USD 17,7 (con un piso previo de USD 15,9), para escalar rápidamente a un máximo de USD 42,8 en 2011. Durante los años siguientes el mineral atravesó un prolongado período de bajas cotizaciones, registrando un suelo de USD 14,0 en 2016 y oscilando entre los USD 18 y USD 27 entre 2020 y 2023.

Al igual que el oro, la plata experimentó una marcada escalada en el bienio 2025-2026 hasta marcar un pico de USD 60,9 por onza. La Secretaría de Minería prevé para este metal un comportamiento similar de moderación, donde tras superar el pico de 2026 la cotización entra en un ciclo de contracción paulatina que ubicará el valor de la plata en torno a los USD 37,7 por onza para el año 2030.

Newmont “Cerro Negro” es la operación más importante que tiene Santa Cruz en la actualidad.

Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz se consolida como la principal plataforma metalífera del país, apoyada en la riqueza geológica del Macizo del Deseado. Esta actividad tiene como referente de máxima escala a Cerro Negro, ubicado cerca de Perito Moreno y operado por Newmont, el cual constituye el activo de oro en producción de mayor envergadura y nivel exportador de la provincia.

Se suma Cerro Vanguardia en cercanías de Puerto San Julián, reconocido como el yacimiento más longevo en operaciones continuas de oro y plata. En el norte santacruceño opera el yacimiento San José (Huevos Verdes), a cargo de Minera Santa Cruz (McEwen Mining y Hochschild Mining), enfocado en la producción de concentrados y lingotes de ambos metales.

La nómina de proyectos en producción se completa con Cerro Moro, operado por Pan American Silver en el departamento Deseado, caracterizado por sus vetas de alta ley de oro y plata, y Minera Don Nicolás, operada por Cerrado Gold en la zona de Martinetas y La Paloma (cerca de Jaramillo y Fitz Roy), que actualmente transita su transición operativa hacia la extracción subterránea.

En tanto, Manantial Espejo (Pan American Silver) en Gobernador Gregores avanza en su plan de cierre progresivo de mina, mientras que operaciones como Lomada de Leiva y Cap-Oeste (Patagonia Gold) mantienen tareas de recuperación residual y exploración en sus bloques adyacentes.