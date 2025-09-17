Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lionel Messi volvió a marcar y guió al Inter Miami a una nueva victoria en la Major League Soccer. El equipo del astro argentino derrotó 3-1 a Seattle Sounders en el Chase Stadium, por la vigesimoséptima fecha del torneo, y logró meterse en zona de playoffs al ubicarse en la quinta posición de la Conferencia Este con 49 puntos.

Los goles del conjunto dirigido por Javier Mascherano fueron convertidos por Jordi Alba (11’ PT), Lionel Messi (40’ PT) e Ian Fray (6’ ST), mientras que para el elenco visitante descontó Obed Vargas (23’ ST). Con este resultado, Seattle quedó cuarto en la Conferencia Oeste, con cuatro unidades menos que Inter Miami.

El primer tanto llegó tras una jugada iniciada por Messi, quien recuperó y habilitó a toda velocidad a Jordi Alba. El lateral definió cruzado para abrir el marcador. Luego, el propio Messi fue protagonista de las acciones más peligrosas: primero estrelló un remate en el palo y, a los 40 minutos, empujó al gol un centro bajo del propio Alba para el 2-0.

En el complemento, un cabezazo de Ian Fray estiró la ventaja, mientras que Seattle descontó a través de Obed Vargas, tras una buena jugada colectiva encabezada por Jordan Morris.

El astro festejando junto a sus compañeros el gol.

Messi fue la gran figura del partido, generando juego, marcando un gol y siendo el motor ofensivo de un Inter Miami que llega en alza a la recta final de la temporada.

En la próxima jornada, las “Garzas” recibirán a DC United el sábado 20 de septiembre a las 20:30 (hora argentina), mientras que Seattle visitará a Austin FC el domingo 21 a las 20:00.

Síntesis del partido: Major League Soccer 2025.

Fecha 27.

Inter Miami 3 – 1 Seattle Sounders.

Estadio: Chase Stadium.

Árbitro: Guido Gonzales Jr. (Estados Unidos).

VAR: Ramy Touchan (Estados Unidos).

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Seattle Sounders: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Yeimar Gómez Andrade, Kee Kim, Nouhou Tolo; Cristian Roldán, Obed Vargas; Paul Rothrock, Jesus Ferreira, Georgi Minoungou; Osaze de Rosario. DT: Brian Schmetzer.

Goles en el primer tiempo: 11m. Jordi Alba (I), 40m. Lionel Messi (I).

Goles en el segundo tiempo: 6m. Ian Fray (I); 23m. Obed Vargas (S).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Jackson Ragen por Yeimar Gómez Andrade (S) y Albert Rusnak por Paul Rothnock (S), 15m. Snyder Brunell por Cristian Roldán (S) y Jordan Morris por Osaze de Rosario (S); 21m. Marcelo Weigandt por Ian Fray (I), 36m. Mateo Silvetti por Tadeo Allende (I); 40m. Daniel Musovski por Jesus Ferreira (I).