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Lionel Messi volvió a ser protagonista de una noche inolvidable con la Selección Argentina. El capitán marcó tres goles en el debut ante Argelia en el Mundial 2026, fue elegido como la figura del partido y, después del encuentro, sorprendió al revelar que llegó al estreno de la Copa del Mundo atravesando días difíciles por una situación completamente ajena al fútbol.

“Totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros. Estuvieron siempre al lado mío, como siempre. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien”, expresó Messi tras recibir el reconocimiento como mejor jugador del partido.

El delantero argentino destacó especialmente el respaldo del grupo y dejó en claro la importancia del acompañamiento que recibió antes de uno de los momentos más esperados de su carrera.

Messi brilló en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Más allá del contexto personal, Messi tuvo una actuación magistral frente a Argelia. Con tres goles, lideró a la Selección Argentina en el estreno mundialista y volvió a demostrar su vigencia pese a estar cerca de cumplir 39 años.

Al analizar el partido, el capitán argentino reconoció que el comienzo no fue sencillo: “Sabíamos que iba a ser complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, dinámicos, intensos. Si dejábamos la pelota nos podían generar peligro”.

Además, explicó que el equipo pudo adaptarse a las exigencias del debut: “Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido. Nos costó un poco el primer tiempo, el segundo cambió”.

Messi también remarcó que los primeros partidos de un Mundial suelen ser especiales por la presión y la intensidad: “Nadie regala nada, es un Mundial muy competitivo. Todas las selecciones son fuertes, están bien trabajadas y todos los partidos van a ser muy igualados”.

El récord goleador no es la prioridad de Messi

Luego de alcanzar una nueva marca personal en la historia de los Mundiales, Messi aseguró que los récords individuales no son su principal motivación.

“Es un honor estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, es una estadística y nada más”, afirmó.

El astro argentino explicó que su verdadero impulso sigue siendo el amor por el fútbol: “A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo”.

También contó que se siente identificado con la mentalidad competitiva del tenista Rafael Nadal: “Quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos”.

Con una actuación histórica y una confesión inesperada, Messi volvió a quedar en el centro de la escena del Mundial 2026, mostrando que su legado no solo se construye dentro de la cancha, sino también en la forma en que enfrenta los momentos más difíciles.