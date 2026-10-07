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Lionel Messi no quería que terminara la noche. Después del triunfo ante Benín, que marcó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, el capitán tomó el micrófono en el centro del campo y habló ante un Monumental repleto.

Con sus compañeros, el cuerpo técnico y su familia como testigos, Messi repasó sus más de 20 años con la Albiceleste, recordó a su padre, habló del desgaste que atravesó el equipo en el último Mundial y dejó un mensaje para los jóvenes que continuarán su legado.

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, como dije en la carta despedida. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años”, comenzó.

“Hasta en los peores momentos, que los hemos pasado y los he tenido, nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar”.

Los jugadores de la Selección escucharon con emoción las palabras del 10 en el centro del campo.

“Como dije, si bien quiero estar toda la vida acá, es el momento. El último Mundial fue demasiado, todo lo que me tocó vivir. Tuvimos la suerte de cumplir mi sueño y el de todo el país, de volver a ser campeones del mundo”.

Messi habló del desgaste del Mundial

El capitán también se refirió al recorrido de Argentina en el último Mundial y descartó que haya ocurrido algo extraño en la previa de la final.

“En el último Mundial estuvimos muy cerquita, y la realidad es que no pasó nada raro como se dice. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros, al nivel de piernas, emocional, fue un desgaste muy grande. Llegamos con lo justo”.

“La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta. Con todos los compañeros que me tocó pasar y compartir, no solo con ellos y con los que me tocó ganar, con los de antes también, estuvimos muy cerquita de ser campeones. No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado dejaron siempre todo por esta camiseta, siempre”.

Luego llegó el reconocimiento para el grupo que lo acompañó durante los últimos años.

“Agradecer a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho, me hicieron cumplir el sueño de chiquito, ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalissima. Fue un orgullo muy grande compartir la cancha y afuera también con ellos: era salir a competir con guerreros que se iban a dejar la vida”.

El mensaje de Messi para el futuro de la Selección

Messi también pidió acompañar a la nueva generación y mantener la unión que caracterizó al equipo campeón del mundo.

“Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes bancando a estos chicos y los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera”.

“Van a venir momentos duros seguro, no es normal lo que se logró, y tenemos que estar más juntos. Como les dije a ellos: para conseguir objetivos grandes, hay que hacer grupos unidos, hay gente que quiere ver mal a la Selección, no hay que darles el gusto”.

“En los momentos duros y difíciles es cuando se ve el grupo, cuando no hay grupo fuerte, es muy difícil conseguirlo. Y nosotros somos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

“El día más triste de mi carrera”

El recuerdo del Mundial también llevó a Messi a uno de los momentos más especiales que vivió en el Monumental: el festejo del título de Qatar junto a los hinchas argentinos.

“En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue el partido después de haber ganado el Mundial. No me lo voy a olvidar nunca más, fue hermoso, veo videos y me emociono, va a quedar en la historia mía, de ellos y de mi familia. Fue algo espectacular, gracias”.

Messi, visiblemente emocionado, no pudo ocultar sus sentimientos durante su último discurso

Después llegó la frase que resumió el significado de la despedida:

“Hoy, nuevamente acá, me toca el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la Selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar, defender los colores de la Selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes bancando a estos chicos y los que vengan”.

Messi intentó cerrar, pero prolongó sus palabras porque, como él mismo reconoció, no quería abandonar el campo.

“Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, ni quiero dejar la cancha, los quiero, los voy a extrañar, le agradezco a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mi sueño. Los quiero”.