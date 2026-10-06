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Mientras en Buenos Aires se vivió una gran celebración por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en Río Gallegos la jornada también tuvo su propia postal cargada de emoción.

Un Messi de tamaño real recorrió las calles del centro de la capital de Santa Cruz y luego llegó hasta la puerta de La Opinión Austral, donde vecinos y fanáticos se acercaron para despedir al capitán argentino, agradecerle por tantos años de alegrías y dejarle un último mensaje al histórico número 10.

La Opinión Austral salió a la calle para conocer de primera mano qué le dirían los vecinos de Río Gallegos a Messi en este momento tan especial.

“Gracias Messi, te vamos a extrañar”

Entre quienes se acercaron al móvil estuvo Ignacio, un pequeño que tuvo la posibilidad de ver a Lionel Messi durante el Mundial de Estados Unidos 2026. Con emoción, contó lo que significa para él la despedida del futbolista argentino.

“Me parece triste que se vaya y ya es su fin, pero siempre va a dejar marca en el campo y en la pelota”, expresó.

Y cerró con un mensaje sencillo, pero cargado de sentimiento: “¡Gracias Messi, te vamos a extrañar!”

“Messi, sos el amor de mi vida”

Reina, una joven de Río Gallegos, también quiso dejarle su mensaje al capitán argentino. Sin vueltas y con mucho cariño, resumió en pocas palabras el sentimiento de una generación que creció viendo jugar al astro rosarino. “Messi, sos el amor de mi vida. Nos duele tu partida, pero te amamos”.

Reina dijo que “amaba a Messi” y que siempre le iba a agradecer.

Por su parte, Camila recordó los años que pasó viendo jugar a Messi con la camiseta argentina y destacó todo lo que significó para ella acompañar su trayectoria desde niña.

“Le diría que gracias por tantas alegrías, porque desde niña pude verlo jugar y le doy gracias por todo lo que hizo por la Selección”, señaló.

Camila dijo que Messi siempre quedará en la memoria de todos.

Para Camila, la presencia de Messi en la cancha se convirtió durante años en una parte inseparable de cada partido de Argentina. “Cada vez que uno ve el partido quiere verlo jugar”.

“Gena” le agradeció a Messi por tantos goles y tantos títulos.

Roxana Orellana y Lautaro Nuno con el 10.

Facundo y Luis saludan con el capitán argentino al lado.

Thiago Díaz y su foto con el capitán eterno.

Walter también quería su foto con la gigantografía de “Leo”.

Luciana no quiso perderse la foto con Messi en un día tan especial.

Entre la tristeza por el final de una etapa y el agradecimiento por todo lo vivido, los vecinos de la capital santacruceña coincidieron en algo: Messi dejó una huella que trascenderá mucho más allá de las canchas.