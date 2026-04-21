El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que enviará al Congreso de la Nación un ambicioso proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la implementación del sistema de Ficha Limpia.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el mandatario utilizó un tono enfático para presentar la iniciativa:

“MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”.

Además, el Presidente reforzó su mensaje con una frase contundente: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”.

Reforma electoral: los principales cambios

El proyecto que impulsa el Gobierno contempla tres ejes centrales:

Eliminación de las PASO : se busca suprimir las elecciones primarias obligatorias, un sistema cuestionado por el oficialismo por su costo y por considerar que financia internas partidarias con recursos públicos.

: se busca suprimir las elecciones primarias obligatorias, un sistema cuestionado por el oficialismo por su costo y por considerar que financia internas partidarias con recursos públicos. Cambios en el financiamiento político : la propuesta apunta a reducir o eliminar el financiamiento estatal de campañas y partidos, reemplazándolo por aportes privados, donaciones y cuotas de afiliados.

: la propuesta apunta a reducir o eliminar el financiamiento estatal de campañas y partidos, reemplazándolo por aportes privados, donaciones y cuotas de afiliados. Implementación de Ficha Limpia: impediría que personas con condenas por corrupción puedan postularse a cargos públicos.

Además, se prevé un rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas condiciones para la constitución de partidos políticos.

Debate en el Congreso

La iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo de La Libertad Avanza cuenta con respaldo de aliados. Sin embargo, el panorama se vuelve más complejo en el Senado, donde la correlación de fuerzas es más ajustada.

La eliminación de las PASO genera resistencia tanto en la oposición como en sectores cercanos al Gobierno, como dirigentes del PRO y la Unión Cívica Radical, que ven en este mecanismo una herramienta clave para dirimir candidaturas internas y alianzas electorales.

Críticos del proyecto también advierten sobre los riesgos de avanzar hacia un sistema de financiamiento mayormente privado, señalando posibles problemas de transparencia y dificultades para la participación de partidos pequeños.

El anuncio de Javier Milei se produjo durante su gira internacional por Israel, donde participó en actividades oficiales por el Día de la Independencia. En ese contexto, el mandatario se mostró junto al primer ministro Benjamín Netanyahu y protagonizó momentos de alto perfil mediático, como su interpretación de la canción “Libre”.

Mientras el Presidente inicia su regreso al país, el Gobierno apuesta a que el proyecto sea debatido en el segundo semestre del año, en un contexto marcado por la agenda legislativa y el calendario electoral próximo.