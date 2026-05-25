El presidente Javier Milei asistirá este lunes al tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana junto a la totalidad de su Gabinete, en una jornada que el Gobierno nacional busca utilizar para mostrar una imagen de unidad interna en medio de tensiones dentro de La Libertad Avanza.

La ceremonia, prevista para las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, contará además con la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dos de las figuras que quedaron en el centro de la disputa política que atraviesa al oficialismo en las últimas semanas.

Desde la Casa Rosada apuestan a que la foto conjunta durante la celebración religiosa funcione como una señal de cohesión hacia el interior del espacio oficialista, luego de los cruces que se profundizaron entre dirigentes alineados con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sectores vinculados al armado digital libertario.

El recorrido oficial y la agenda posterior

De acuerdo con el esquema previsto por el área de ceremonial y protocolo, los integrantes del Gabinete fueron convocados a primera hora en Casa Rosada para trasladarse a pie hasta la Catedral Metropolitana, ubicada a pocos metros de la sede del Poder Ejecutivo.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, la comitiva oficial se trasladará hacia la puerta del Cabildo para participar de la entonación del Himno Nacional Argentino, que estará a cargo de la Fanfarria Militar “Alto Perú”.

Luego de esa actividad, el Presidente regresará a Casa Rosada para encabezar una reunión ampliada de Gabinete, convocada con el objetivo de revisar la marcha de la gestión y abordar el escenario político interno.

La interna oficialista atraviesa la previa

La actividad se desarrolla en un contexto marcado por diferencias dentro del oficialismo que tuvieron repercusión pública en los últimos días.

Las miradas estarán puestas especialmente en la presencia de Santiago Caputo y Martín Menem, quienes aparecen referenciados en sectores internos que mantienen diferencias sobre el armado político y la estrategia de comunicación del oficialismo.

En los últimos días, dirigentes y referentes vinculados al ecosistema libertario intercambiaron acusaciones públicas, mientras el propio Milei buscó bajar el tono de la confrontación.

La presencia conjunta de todos los funcionarios en el Tedeum aparece así como un gesto institucional con el que el Gobierno busca exhibir orden político en una fecha de alta visibilidad.

El mensaje de la Iglesia y la expectativa oficial

La homilía estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, quien en los últimos días formuló planteos sobre el clima político y social del país.

En el Gobierno existe expectativa por el contenido del mensaje que pronunciará durante la celebración.

La relación con la Iglesia suma atención adicional luego de distintas expresiones públicas de referentes eclesiásticos sobre la situación económica y social.

En ese marco, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, había advertido recientemente sobre el impacto económico en distintos sectores sociales.

Desde el Ejecutivo, en tanto, destacan la evolución de indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que ubicaron la pobreza en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, una cifra inferior a la registrada en igual período del año anterior.

La ausencia de Victoria Villarruel

Otro dato político de la jornada será la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Desde su entorno confirmaron que no recibió una invitación formal por parte del Poder Ejecutivo para asistir al Tedeum.

La ausencia vuelve a exponer la distancia política entre Milei y su compañera de fórmula, una relación que mostró episodios públicos de tensión durante el último año.

Participación de autoridades porteñas

También estará presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a integrantes de su administración.

Antes del oficio religioso, participará del izamiento de la bandera en Plaza de Mayo, como parte de las actividades oficiales previstas para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

De esta manera, el Tedeum del 25 de Mayo se convertirá en una instancia central para la agenda institucional del Gobierno nacional, que buscará proyectar una imagen de unidad política en una jornada de fuerte simbolismo institucional.