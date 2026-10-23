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El presidente Javier Milei encabezó esta noche la cena anual de la Fundación Faro, el think tank libertario dirigido por Agustín Laje. Antes de iniciar su discurso, se refirió a su sobreseimiento en la causa $Libra y cuestionó a quienes lo acusaron durante la investigación. “Quiero preguntar, ¿y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?”, señaló.

En esa línea, sostuvo: “La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática, cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial. Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”.

Y agregó: “Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”. Seguidamente, apuntó contra distintos sectores de la prensa: “Esta causa fue utilizada políticamente por sectores de la oposición, por el grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”.

El mandatario también se refirió al escenario internacional y recordó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. “Pensar que en enero de 2024, cuando dije en Davos que occidente estaba en peligro me dijeron barbaridades… me encantaría saber qué piensan ahora”, indicó. Luego, expresó: “Europa está en peligro, pero la buena noticia es que América irá en rescate de occidente”.

En materia previsional, reprochó las políticas de las gestiones anteriores y defendió las medidas de su Gobierno: “Los Kirchner quisieron nacionalizar el sistema de pensiones y como la gente no lo eligió, lo manotearon. Nosotros hicimos un gran trabajo para rescatar a los jubilados”. En ese sentido, afirmó: “La gente va a tener que salir a trabajar en algún momento y será posible recomponer el sistema previsional. Lleva tiempo, pero lo vamos a arreglar”.

Por último, hizo alusión a las elecciones presidenciales en Brasil, previstas para el próximo domingo. “En nuestra región está iluminando cada vez más el faro de la libertad y esperemos que el domingo tengamos otro guiño azul. Si las Fuerzas del Cielo acompañan a Flavio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta Internacional de Derecha, que combate al comunismo en todo el mundo”, concluyó.

La cena se realizó en el Yacht Club de Puerto Madero, ante un auditorio integrado por funcionarios del Gabinete, empresarios y militantes. Durante el encuentro, Milei reafirmó su alineamiento con el núcleo duro de la alianza oficialista y expuso su visión sobre la coyuntura nacional e internacional tras su reciente gira por España.

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