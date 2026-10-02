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El presidente Javier Milei cerró en París la Argentina Week, un encuentro que reunió a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas. En ese marco, mantuvo una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, y participó de encuentros con empresarios, inversores y gobernadores argentinos.

La iniciativa permitió presentar el potencial del país ante inversores y empresas europeas, fortalecer vínculos comerciales y promover nuevos proyectos en energía, minería, agro, tecnología, salud, biotecnología e infraestructura.

La agenda reunió a 13 gobernadores, empresarios argentinos y representantes de compañías francesas y europeas, con encuentros orientados a promover inversiones y oportunidades para el país. Milei mantuvo reuniones con distintos referentes del sector privado, mientras que los gobernadores participaron de las actividades para presentar las oportunidades de sus provincias y acompañar la promoción de proyectos en sectores estratégicos.

El saludo de Milei con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El día central se desarrolló en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde Milei abrió la jornada ante más de 600 inversores, empresarios y dirigentes políticos. Allí destacó el potencial inversor del país a partir del ordenamiento macroeconómico y el desarrollo de sus recursos.

Durante las actividades en París, el Presidente mantuvo reuniones con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; el presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault; y el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Se anunciaron proyectos e iniciativas en sectores estratégicos. TotalEnergies presentó una cartera de proyectos por cerca de USD 10.000 millones; Glencore, una inversión de capital estimada en USD 4.000 millones para Agua Rica; Eramet, un desembolso adicional potencial de alrededor de USD 350 millones para la ampliación de Centenario-Ratones; y Pan American Energy (PAE) y la empresa francesa SNF, un proyecto por USD 1.200 millones. Por su parte, Huttopia anunció su primera operación en el país, con un desembolso de entre 3 y 5 millones de euros.

También se anunciaron nuevas iniciativas empresariales vinculadas con la expansión de operaciones y proyectos en la Argentina. LVMH comunicó un acuerdo para adquirir Vicuña, en Catamarca, y ampliar sus bodegas en Mendoza, mientras que Hitachi Group anunció la instalación de un hub regional en el país.

El abrazo entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron el Programa de Ciudadanía por Inversión de la Argentina, que permitirá a extranjeros que acrediten inversiones relevantes solicitar la ciudadanía argentina. El mecanismo estará operativo durante el cuarto trimestre de 2026.

En conjunto, los anuncios de inversión realizados durante la Argentina Week superaron los USD 27.000 millones.

En el marco del RIGI, el Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP, para el desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta, con una inversión de USD 12.240 millones.

Milei se reunió con los 13 gobernadores que participaron de las actividades en París: Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Claudio Vidal, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Jorge Macri. Durante la reunión, el Presidente hizo referencia a la situación económica y a las principales variables e indicadores, y destacó el trabajo conjunto en energía, minería y agroindustria.

La conversación estuvo marcada por una buena predisposición y un clima de colaboración, en el marco del acompañamiento a las reformas y proyectos de ley impulsados por el Gobierno nacional en el Congreso.

Milei y Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Durante la madrugada de París, Karina Milei, Diego Santilli y los gobernadores Ignacio Torres, Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés y Carlos Sadir visitaron el Rungis Marché International, el mercado mayorista más grande del mundo, para conocer la llegada, distribución y comercialización de productos argentinos en Europa.

También se realizó una actividad de alto nivel sobre el potencial del sector energético, con autoridades y especialistas, que abordó las posibilidades del país a partir de su nuevo marco regulatorio en minería, energía nuclear, petróleo y gas.

En materia comercial, se desarrolló una mesa de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) sobre las oportunidades que abre el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

La tapa especial del diario La Opinión Austral de este viernes 2 de octubre.

Asimismo, en el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel se desarrolló la Argentina B2B Week (Seafood Edition France), con la participación de 15 empresas argentinas del sector pesquero y representantes de la industria alimentaria francesa. La actividad incluyó 165 reuniones de negocios orientadas a consolidar la presencia de productos pesqueros en Europa, entre ellos langostino salvaje y vieira argentina.

En el tramo final de su agenda en París, el Presidente participó de una gala realizada en el primer nivel de la Torre Eiffel, donde se presentó una cantante lírica mendocina radicada en París. Durante el encuentro, Milei brindó un breve agradecimiento a los presentes.

Como cierre, el mandatario recibió en París una distinción del Foro Económico de París, que lo reconoció como “economista más influyente”.

La delegación argentina estuvo integrada por ministros, gobernadores, empresarios y representantes de distintos organismos y sectores productivos.