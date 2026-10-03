Pampita Ardohain volvió a caminar hacia Luján; la modelo se sumó a la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil y lo hizo bajo una lluvia constante que complicó el recorrido desde las primeras horas del sábado; a través de sus redes, documentó cada tramo de los 60 kilómetros y compartió un texto que resume su espiritualidad: “En cada paso, descubrirse más adentro”.

Hace años que la peregrinación forma parte de su vida de Pampita; el año pasado no pudo asistir por compromisos laborales, pero, esta vez, se organizó para estar presente; arrancó bien temprano, con una foto en la parroquia junto a dos amigas frente a la imagen de la Virgen. “Luján allá vamos”, escribió para tomar impulso.

Antes de largar, se ocupó de un detalle clave: los pies; mostró cómo se colocó apósitos para evitar ampollas; después, ya en la ruta, lució un piloto gris oscuro con capucha de piel para cubrirse de la lluvia; la imagen de la Virgen avanzó entre la multitud, protegida con un nylon transparente, mientras los fieles sorteaban el agua acumulada en las calles; algunos empujaban carritos con estructuras religiosas, también, cubiertas con plástico.

En otro momento, Pampita apareció con un piloto amarillo y los brazos en alto; un gesto de aliento compartido con el resto de los peregrinos.

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