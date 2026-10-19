El presidente Javier Milei defendió su modelo económico durante la inauguración de la Argentina Oil & Gas Expo en Neuquén, destacó el crecimiento de Vaca Muerta y aseguró que las exportaciones energéticas permitirán fortalecer la economía nacional. Además, anticipó que la Argentina avanzará hacia un esquema de mayor apertura a las inversiones y afirmó: “En algún momento la economía va a converger al RIGI”.

El mandatario participó del evento junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y al presidente de YPF, Horacio Marín, ante un auditorio que lo recibió con pedidos de reelección. Durante su discurso, reivindicó las políticas implementadas por su gestión y planteó la necesidad de extender el desarrollo energético a otras regiones del país.

“Si en 2023 éramos un montón de promesas, hoy somos un montón de realidades”, sostuvo Milei al repasar los resultados que atribuyó al cambio de modelo económico.

Milei destacó el crecimiento de Vaca Muerta y defendió el modelo económico

Durante su exposición, el Presidente puso el foco en el desarrollo de Vaca Muerta y en el impacto de la producción hidrocarburífera sobre las exportaciones argentinas. “Desde esta tierra sale energía que mueve los tractores del campo, ilumina los hospitales, enciende las fábricas y ahora alimenta los servidores de miles de computadoras”, expresó.

En ese sentido, cuestionó las políticas energéticas de administraciones anteriores y sostuvo que los controles de precios, los subsidios y las restricciones a las exportaciones limitaron el potencial del sector.

“Durante una década, Vaca Muerta funcionaba a media máquina, con precios pisados, cepo y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años pasamos a exportar como nunca”, afirmó.

En ese contexto, destacó el récord de exportaciones mensuales y señaló que se superaron los 10.000 millones de dólares. Con ironía, respondió a las críticas sobre el tipo de cambio: “Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos”.

Para Milei, los resultados comerciales reflejan que “la riqueza de una nación depende mucho más de sus instituciones que de su subsuelo”. También contrastó el desempeño actual de la balanza energética con los déficits que, según indicó, alcanzaban los 5.000 millones de dólares anuales bajo el esquema anterior.

El mandatario advirtió que, en un contexto internacional complejo, la combinación de desequilibrios fiscales y energéticos habría agravado la situación económica argentina. En esa línea, defendió el equilibrio de las cuentas públicas como una herramienta para estabilizar la economía y recordó que la primera semana de su gobierno liberó el precio del petróleo mediante el DNU 70/2023.

“Al primer mes ya teníamos superávit fiscal, que funcionó y sigue funcionando como un ancla estabilizadora para nuestra economía”, explicó.

Milei también destacó el aumento de la producción petrolera en Vaca Muerta. Según los datos que presentó, el yacimiento pasó de producir un promedio de 310.000 barriles diarios en 2023 a superar los 670.000 barriles diarios en agosto de 2026.

“Argentina está generando una revolución subterránea que, cuando salga a la luz, se va a convertir en un paraíso”, aseguró.

Otro de los ejes del discurso fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como una herramienta central para recuperar la confianza y atraer capitales. “El RIGI es una punta de lanza que conquista mercados. Ahora, cada dólar que llega trae consigo proyectos, empleo y exportaciones que antes simplemente no estaban, y con ellos recaudación que antes no existía”, afirmó.

Sobre el futuro del esquema económico, anticipó una convergencia entre las condiciones especiales para grandes proyectos de inversión y el resto de la economía. “Tenemos, por un lado, el RIGI y tenemos el otro sistema. Bueno, en algún momento tendría que haber una convergencia, ya se los digo. En el largo plazo, la economía argentina va a ser todo un RIGI, va a ser un lugar apto para las inversiones”, sostuvo.

En materia comercial, el Presidente proyectó que las exportaciones argentinas superarán los 100.000 millones de dólares durante 2026 y señaló que, hacia 2035, el país podría recuperar niveles de participación en el comercio internacional que no se registraban desde hace más de medio siglo.

Asimismo, rechazó la devaluación como estrategia para mejorar la competitividad. “Un dólar más bajo es el reflejo de un país que genera más dólares que los que consume”, afirmó.

“La única forma de mejorar la competitividad es con menos impuestos, menos regulaciones, más infraestructura y reduciendo costos internos, como el de la energía, que es exactamente lo que está pasando ahora”, agregó. También mencionó el desarrollo de nuevos oleoductos, la producción de gas licuado y la minería como sectores que podrían impulsar el ingreso de divisas.

“Podemos hacer que florezcan mil Vaca Muerta a lo ancho y largo del país”

En el tramo final de su exposición, Milei llamó a replicar el desarrollo energético de Neuquén en otras provincias y destacó las oportunidades de inversión vinculadas con los hidrocarburos y la minería.

“Miremos a Neuquén y busquemos replicar esto en todo el país”, expresó. Luego, mencionó los proyectos que se desarrollan en Río Negro, vinculados con el oleoducto y el gas licuado, y las oportunidades mineras en Catamarca, San Juan y Salta.

“Podemos llevar a cada rincón del país, podemos hacer que florezcan mil Vaca Muerta a lo ancho y largo del país”, afirmó.

El Presidente concluyó su discurso con un mensaje sobre el rumbo de su gestión y la aspiración de convertir a la Argentina en un actor relevante del mercado energético internacional.

“No vinimos a durar y transcurrir. No le tenemos miedo a la grandeza. Vamos a convertir a la Argentina en potencia energética”, concluyó.