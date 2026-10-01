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El presidente Javier Milei encabezó este jueves la jornada central de la Argentina Week en París, donde presentó ante empresarios e inversores europeos su visión sobre el rumbo económico del país y las reformas impulsadas por su Gobierno.

Durante su exposición en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Milei aseguró que, si su Gobierno es reelecto en 2027, 2028 será “el mejor año económico de la historia” argentina.

“Cualquier inversor que siga de cerca la Argentina sabe que, si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia”, sostuvo el mandatario.

En ese marco, planteó que el escenario se reflejará tanto en los mercados financieros como en la economía real y ratificó su objetivo de profundizar las reformas económicas.

Críticas a la oposición

Milei también volvió a cuestionar a la oposición, a la que calificó de “malintencionada”, y sostuvo que continúa “enfrascada en un mundo que ya no existe”. Además, destacó la presencia de los gobernadores que viajaron a París y valoró su acompañamiento.

“Quiero agradecer a los gobernadores que nos acompañan, porque hacer a la Argentina grande nuevamente está por encima de cualquier bandería política”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que las provincias tendrán un papel central en la transformación económica que, según planteó, busca llevar adelante su administración.

Más reformas si continúa el Gobierno

El Presidente también hizo referencia al escenario político de cara a las elecciones de 2027. Señaló que, si el oficialismo repitiera el resultado electoral, podría contar con un mayor respaldo legislativo para avanzar con su agenda.

“Si nosotros el año que viene repetimos el resultado, ganaríamos en primera vuelta. Además pasaríamos a tener el control de Diputados y estaríamos a muy pocos senadores de tener el control de la Cámara Alta”, afirmó.

Milei sostuvo que durante sus primeros años de gestión se realizaron reformas que, según su evaluación, eran consideradas imposibles y volvió a defender el programa de reducción del gasto y el tamaño del Estado.

También destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del canciller Pablo Quirno.

El llamado a los inversores

En otro tramo de su discurso, Milei invitó a los empresarios presentes a invertir en Argentina y sostuvo que “el momento de apostar por Argentina es ahora”.

“El que llegue después del investment grade pagará caro y tendrá retornos menores. Si 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, el momento de apostar por la Argentina es ahora”, expresó.

El mandatario recordó además que durante la anterior Argentina Week se habían anunciado inversiones por más de US$16 mil millones y manifestó su expectativa de que esta nueva edición tenga resultados superiores.

La agenda de Milei en Francia

Tras su exposición, Milei tenía previsto mantener una reunión privada con los gobernadores y posteriormente un encuentro con un grupo reducido de empresarios.

Entre los mandatarios provinciales que participan de la Argentina Week se encuentra el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a otros gobernadores como Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Gustavo Sáenz, entre otros.

Como parte de su agenda en Francia, el Presidente también tiene previsto reunirse con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.