No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en París con Claudio Vidal y los gobernadores que participan de la Argentina Week, luego de brindar su discurso ante empresarios, inversores y dirigentes en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su exposición, el mandatario destacó la presencia de representantes provinciales de distintos espacios políticos y señaló que comparten el objetivo de trabajar por el país.

“Somos varios de distintos partidos los que estamos apostando a que Argentina sea grande nuevamente”, sostuvo Milei.

Una vez finalizado el discurso, el Presidente se trasladó hasta el sector del edificio Château de la OCDE, donde se encontraban los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y saludó personalmente a los presentes.

Entre los mandatarios estuvo Claudio Vidal, junto con Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés. También participó la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto.

El encuentro se produjo en el marco de una jornada centrada en la presentación de oportunidades de inversión en Argentina, con especial atención en energía, minería, infraestructura, agroindustria y tecnología.

Milei habló del rol de las provincias

En su mensaje ante empresarios e inversores europeos, Milei hizo referencia a la presencia de los gobernadores y a la relación entre la Nación y las provincias. “Ya entendieron el camino”, afirmó el Presidente.

Y agregó: “De hecho, saben que lo que se viene es una revolución del interior del país. Las provincias argentinas serán irreconocibles en áreas en unas décadas”.

La participación de los mandatarios busca incorporar a las provincias a la agenda productiva que el Gobierno nacional presenta durante la Argentina Week, con proyectos y oportunidades vinculados con los recursos y sectores estratégicos de cada región.

En el caso de Santa Cruz, la presencia de Vidal permite incorporar a la agenda internacional los sectores productivos de la provincia, entre ellos energía, hidrocarburos, minería y pesca.

El mensaje de Milei ante empresarios e inversores

Antes del encuentro con los gobernadores, Milei centró su exposición en el rumbo económico de su administración y en las oportunidades de inversión que, según planteó, ofrece Argentina.

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo”, afirmó.

También destacó el potencial energético del país y su capacidad para ampliar las exportaciones hacia Europa.

“Por eso vengo aquí a transmitirles que Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante desde una región pacífica, alineada con los valores de Occidente y lejos de cualquier tipo de conflicto”, expresó.

En esa línea, señaló: “La misma Argentina que en el pasado temía quedarse sin gas en invierno, hoy firma contratos para abastecer a Europa”.

La agenda de la Argentina Week incluye además minería, agroindustria, inteligencia artificial, tecnología, minerales críticos, sector nuclear, comercio internacional y seguridad jurídica.

La agenda política que acompaña la Argentina Week

El viaje también tiene una dimensión política vinculada con la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo conversaciones con los gobernadores sobre el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. Entre los temas en discusión aparece la posibilidad de eliminar las PASO para las elecciones de 2027 o, alternativamente, suspenderlas.

Claudio Vidal junto a Javier Milei y otros gobernadores.

La negociación también incluye las partidas previstas para discapacidad y universidades, en el marco del tratamiento del próximo Presupuesto en el Congreso.

La presencia de los gobernadores en París se combina así con una agenda económica orientada a inversores y empresarios y con conversaciones sobre iniciativas que deberán ser discutidas en el Congreso.

Una jornada con agenda económica e institucional

La Argentina Week reúne en París a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de energía, minería, agroindustria, tecnología y finanzas.

Durante la jornada también se conoció el anuncio de TotalEnergies, que presentó una cartera de proyectos de inversión por cerca de US$ 10.000 millones para ampliar su producción de hidrocarburos en Argentina.

La agenda continuará con actividades vinculadas al posicionamiento del país ante inversores europeos y con el encuentro previsto entre Milei y el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

En este contexto, el encuentro entre Milei y los gobernadores, entre ellos Claudio Vidal, se produjo como parte de la agenda institucional desarrollada en París tras la exposición del Presidente en la OCDE.