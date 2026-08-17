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El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín y reivindicó el legado del Libertador, el rol de las Fuerzas Armadas y la denominada “batalla cultural”.

La ceremonia se realizó en el Monumento al Libertador, frente a la Cancillería, en Retiro, y contó con la presencia del gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Tras la entonación del Himno Nacional, interpretado por el Regimiento de Granaderos, Milei y Macri colocaron una ofrenda floral.

Durante su discurso, el Presidente recordó la figura de San Martín y citó una de sus frases más conocidas: “Seamos libres que lo demás no importa nada”.

“La verdadera medida de un libertador no está cuando toma las armas sino cuando las suelta”, sostuvo Milei, quien destacó que la libertad “es un derecho natural pero también una conquista”.

Acto de Milei por el Paso a la Inmortalidad del libertador General José de San Martín en la Plaza San Martín. Acompañaron al presidente el Jefe de Gobireno Jorge Macri, Sandra Pettovello los ministros Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Carlos Presti, Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Y más senadores y diputados y autoridades. FOTO: Tadeo Bourbon

El mandatario aseguró que algunas de las libertades conquistadas durante la época de San Martín “se fueron perdiendo” y llamó a defenderlas a través de la denominada batalla cultural.

En ese marco, sostuvo que la Argentina necesita “unas Fuerzas Armadas bien equipadas” y también mejores fuerzas policiales. “Algunos eligen el camino del mal y deben ser sometidos por la fuerza”, afirmó.

Milei también planteó que la Argentina debe fortalecer la protección de sus fronteras, definir sus alianzas geopolíticas y combatir “todas las formas de terrorismo”.

Críticas al pasado y “enemigos internos y externos”

El Presidente llevó parte de su discurso al terreno político y aseguró que la Argentina puede convertirse “en el país más libre del mundo”, aunque advirtió que se trata de “un camino arduo”.

En ese sentido, cuestionó a quienes, según afirmó, “quieren volver al pasado” y sostuvo que, durante el gobierno anterior, “la mayoría se empobreció” mientras “una minoría se benefició enormemente”.

“Pero no hay un pasado al que volver”, remarcó.

Milei también advirtió sobre los “enemigos externos e internos” de la libertad, en un contexto internacional que definió como “cada vez más complejo e incierto”.

En el cierre, el Presidente llamó a continuar el camino iniciado por San Martín y sostuvo que la libertad debe ser asumida como un mandato. “Todo nuestro esfuerzo es preservar el mayor legado de San Martín: una patria libre y pueblo floreciente”, afirmó.

Finalmente, concluyó su discurso con una de sus consignas habituales: “Viva San Martín. Viva la Argentina. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo!”.