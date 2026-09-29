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El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche rumbo a París, donde desde este miércoles encabezará una intensa agenda institucional y empresarial en el marco de la Argentina Week, una iniciativa destinada a presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el país.

La actividad central tendrá lugar el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

El encuentro reunirá a autoridades nacionales y provinciales, representantes del sector privado y líderes de compañías argentinas, francesas y europeas. La agenda contempla exposiciones y paneles vinculados con energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un análisis del escenario internacional y de las medidas de desregulación implementadas en Argentina.

Encuentro con Macron

Uno de los principales puntos de la agenda presidencial será el encuentro bilateral que Milei mantendrá con el presidente francés Emmanuel Macron.

Según el cronograma oficial, el mandatario argentino pronunciará a las 5:30, hora argentina, las palabras centrales de la Argentina Week en la sede de la OCDE. Más tarde, a las 13:50, se reunirá con Macron en el Palacio del Elíseo y, a las 15, participará de la recepción ofrecida por el presidente francés a la delegación oficial argentina.

La actividad comenzará el miércoles con un cocktail-cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia, donde participarán ministros, gobernadores y empresarios que integran la delegación.

Entre los referentes empresariales convocados se encuentran Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

Energía, minería y minerales críticos

El viernes estará concentrado en sectores considerados estratégicos para las inversiones. Durante la mañana se desarrollarán encuentros vinculados con tecnología e inteligencia artificial, con especial atención al talento argentino y las oportunidades de negocios.

También se abordarán las perspectivas para la energía, los minerales críticos y el sector nuclear en una jornada organizada junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

El encuentro contará con la participación del secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

También estarán los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Juan Pablo Valdez, de Corrientes; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Leandro Zdero, de Chaco.

Durante la jornada se analizarán las posibilidades de inversión en los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas a partir del nuevo marco normativo vigente en Argentina. También se presentarán proyectos en desarrollo vinculados con la expansión de recursos y la generación de empleo.

Del sector privado participarán, entre otros, Alejandro y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Jerome Precresse, de Río Tinto; y Olivier Hahn, de Total.

Mercosur y Unión Europea

Entre las 11 y las 14 se realizará en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión vinculadas con el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

El encuentro tendrá como uno de sus ejes la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones, además de abordar cuestiones relacionadas con la agroindustria, la seguridad alimentaria, la infraestructura, las cadenas globales de valor, el arbitraje internacional y las condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.

Promoción de productos argentinos

En paralelo, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será sede del Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada destinada a fortalecer la presencia de productos pesqueros argentinos en el mercado europeo.

La delegación estará integrada por 15 empresas del sector pesquero argentino, que mantendrán 165 reuniones de negocios con representantes de la industria alimentaria francesa.

Entre los productos que buscarán ampliar su presencia en ese mercado se encuentran el langostino rojo salvaje y la vieira argentina, provenientes del Atlántico Sur.

La agenda de actividades en París también incluirá una ceremonia de premiación en la que el presidente Javier Milei recibirá un reconocimiento por parte del Paris Economic Forum.