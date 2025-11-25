Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei encabezó este martes la ceremonia anual de Entrega de Sables a los 35 nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas promovidos este 2025. Lo hizo en un acto exprés que duró poco menos de diez minutos, en el que no tomó la palabra a diferencia de la edición de 2024.

En el Salón Blanco de Casa Rosada, el primer mandatario protagonizó este evento en compañía del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y de su sucesor, el teniente general Carlos Alberto Presti, en traje de jefe del Estado Mayor del Ejército, quien liderará la cartera a partir del 10 de diciembre. A un costado, siguieron de pie el breve acto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

La ceremonia incluyó la asistencia del jefe de Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac.

Después de la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, recibieron los sables blancos que portan sus nombres y la firma del mandatario el Almirante Carlos María Allievi; el teniente general Carlos Presti; el vicealmirante Juan Carlos Core, de la Armada; el general de brigada Héctor Cesar Tornero, del Ejército Argentino; y el general de brigada Pablo Depalo, del Ejército Argentino.

A su vez, de la Armada Argentina, fueron condecorados el vicealmirante Juan Carlos Romay, y los contraalmirantes Pablo Javier Barbarich; Román Enrique Olivero; Jorge Javier Raimondo; Osvaldo Raúl Chiñi; Maximiliano Mangiaterra; Guillermo Alberto Prada; Eduardo Ignacio Llambi; Gustavo Omar Gaona y Omar Eduardo Daniel Balbo.

Correspondiente al Ejército Argentino, Milei entregó sables a los generales de división Carlos Alberto Carugno; Oscar Santiago Zarich; Jorge Alberto Puebla; Roberto Martín Baroni; Roberto Pedro Cardoso; Carlos Horacio Martín; Esteban Guillermo Ledesma Cuoto; Ricardo Felipe Fresta; Julián Andrés Massi Filippa; Pablo Javier Rolando; Gonzalo Rodríguez Espada; Pablo Alberto Filippini y Jorge Mariano López Stanic.

Por su parte, los integrantes de la Fuera Aérea que fueron ascendidos son: el brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde y los brigadieres Gonzalo Javier Toloza; Guillermo Alejandro Dignani; Lucas Victorino Carol Lugones; Adolfo Alejandro Heretich; Mariano Patrosso y Alejandro Cristian Giltin.

