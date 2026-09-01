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El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión del Gabinete nacional en la Casa Rosada, donde analizó los resultados del plan económico y confirmó que el jueves por la noche brindará un mensaje por cadena nacional para referirse a la causa Malvinas. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

Durante la reunión, el mandatario repasó la evolución del mercado laboral, la desaceleración de la inflación y el crecimiento de la actividad económica. Como uno de los elementos de referencia, tomó un artículo publicado durante el último fin de semana por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el que comparó los resultados de la gestión con los datos difundidos por distintos medios de comunicación.

Malvinas, eje del próximo mensaje presidencial

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances diplomáticos impulsados por la Cancillería en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En ese contexto, se resolvió que Milei utilizará la cadena nacional del jueves por la noche para brindar detalles de la cuestión.

El anuncio se produjo luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresara su disposición a revisar la posición histórica de su país respecto de la soberanía de las islas. Antes de ingresar a la reunión, Milei ya había anticipado que Malvinas ocuparía un lugar central en su mensaje: “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos“, señaló.

Los funcionarios que estuvieron en la Casa Rosada

Además de Karina Milei y Santilli, participaron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

También estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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