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El Congreso de la Nación tendrá una semana decisiva para el Gobierno de Javier Milei. En los últimos cuatro días de sesiones ordinarias, el oficialismo buscará avanzar con tres iniciativas centrales: la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el proyecto de Ficha Limpia y el Presupuesto 2027.

La actividad parlamentaria se desarrollará antes de que el Poder Ejecutivo formalice, mediante un decreto, la convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre. La intención del Gobierno es avanzar con sus principales propuestas legislativas y completar parte de su agenda antes del 30 de diciembre.

Sin embargo, la caída de la sesión de Diputados de la semana pasada, por falta de quórum, modificó los planes del oficialismo y dejó varios proyectos pendientes para el próximo período parlamentario.

El presidente Javier Milei.

Los proyectos que podrían pasar a extraordinarias

Entre las iniciativas que quedaron postergadas se encuentra la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. Impulsada desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, busca limitar el avance de inversiones vinculadas con la explotación petrolera en las islas y reforzar los controles sobre el ingreso de capitales chinos en sectores considerados estratégicos, como energía, minería y telecomunicaciones.

También quedó pendiente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto ya fue aprobado en Diputados y regresó del Senado con modificaciones respaldadas por una amplia mayoría, pero los tiempos parlamentarios dificultan su tratamiento antes del cierre de las sesiones ordinarias.

A estos temas se suma la iniciativa para transferir a la Ciudad de Buenos Aires la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores.

Presupuesto 2027: el debate en Diputados

La Cámara de Diputados tiene previsto realizar su última sesión ordinaria el jueves al mediodía, con el tratamiento del Presupuesto 2027 como principal objetivo.

La discusión podría extenderse durante varias horas, por lo que el oficialismo considera poco probable incorporar otros proyectos a la agenda de esa jornada.

La iniciativa establece las proyecciones fiscales y económicas para el próximo año y representa una de las prioridades políticas de la administración de Javier Milei. Además, su aprobación constituye una señal para los mercados y los organismos internacionales.

PASO y Ficha Limpia

La otra instancia central de la semana tendrá lugar en el Senado. Para el jueves está prevista una sesión en la que el oficialismo intentará avanzar con la reforma electoral, cuyo principal objetivo es suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En la misma jornada, los legisladores buscarán aprobar el proyecto de Ficha Limpia, otra de las iniciativas que el Gobierno considera prioritarias de cara a las próximas elecciones.

Desde La Libertad Avanza aseguran contar con los votos necesarios, aunque reconocen que las negociaciones continuarán hasta último momento para garantizar los respaldos parlamentarios.

“Tenemos un objetivo claro, que es suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y a partir de ahí terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra”, señaló una senadora libertaria.

La primera presentación de Diego Santilli en el Senado

La actividad parlamentaria comenzará el miércoles a las 10, con un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales del Senado. El objetivo será emitir dictamen sobre el proyecto de ludopatía que llegó desde la Cámara de Diputados.

Ese mismo día, a las 15, Diego Santilli realizará su primera presentación ante el Senado como jefe de Gabinete, donde expondrá el informe de gestión del Gobierno nacional.

El proyecto vinculado con la ludopatía también formará parte de la agenda del jueves, junto con otras iniciativas que los senadores buscarán tratar antes de que finalice el período ordinario.