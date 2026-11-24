Luis Novaresio protagonizó un furcio, en vivo, durante la emisión de “Buen día” (A24) al momento de presentar a Juan Manuel Fernández de Mujica para una sección vinculada a la moda y las elecciones de vestuario.

Al dar pie al segmento, el conductor dijo que el columnista marcaba tendencia “en la droga”, lo que generó reacciones inmediatas y risas en el estudio.

Tras el error al aire, integrantes del equipo se despegaron entre bromas. “Yo no voy a quedar pegado a este momento” y “Yo tampoco, me voy” comenzó a escucharse en el estudio, mientras, Novaresio, admitió que no sabía cómo salir y, otro compañero, bromeó sobre qué hacer si lo veía un fiscal.

El periodista intentó corregir la frase diciendo que marcaba tendencia “en la ropa” y, luego, aclaró “en la moda”, mientras que Juan Manuel, lanzó: “Pero yo estaba así, me quedé duro”, y se corrigió de inmediato —”¡No, ‘me quedé duro’ no!”— al advertir el doble sentido, provocando nuevas risas en el ciclo.

Leé más notas de La Opinión Austral