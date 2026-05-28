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El Gobierno nacional oficializó una modificación en el esquema de subsidios energéticos que aplicará durante junio de 2026 y que alcanza a los usuarios beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La decisión fue formalizada a través de la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada este jueves 28 de mayo en el Boletín Oficial.

La medida dispone la continuidad de bonificaciones sobre las tarifas de gas natural, gas propano indiluido por redes y energía eléctrica, en un contexto marcado por el incremento estacional de la demanda energética durante los meses de bajas temperaturas.

De esta manera, la administración nacional resolvió mantener beneficios tarifarios que estaban previstos para mayo y ajustar los porcentajes correspondientes al servicio eléctrico para el mes de junio.

Qué cambia con las tarifas de gas y electricidad en junio

La resolución establece que durante junio continuará vigente la bonificación adicional del 25% para usuarios de gas natural y gas propano por redes incluidos en el régimen SEF.

Esta bonificación ya había sido aplicada durante mayo mediante la Resolución 111/2026 y ahora fue prorrogada por un mes más.

En paralelo, para el servicio de energía eléctrica, la Secretaría de Energía dispuso una actualización del beneficio extraordinario. El porcentaje pasará del 10,67% previsto originalmente al 11,97% sobre el consumo correspondiente para los usuarios residenciales alcanzados por el esquema.

El beneficio eléctrico se aplicará sobre un consumo base mensual de hasta 300 kilovatios hora (kWh).

Según se indica en los fundamentos de la norma, el objetivo es amortiguar el impacto de la mayor demanda energética propia del invierno, cuando crece el uso residencial tanto de calefacción eléctrica como del consumo de gas.

Cómo funciona el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados

El SEF fue creado durante la administración del presidente Javier Milei por el Decreto 943/2025 como parte de la unificación de subsidios energéticos nacionales. Este sistema reemplazó el esquema anterior de segmentación tarifaria y estableció una estructura de bonificaciones focalizadas para usuarios que cumplen determinados criterios socioeconómicos.

El régimen contempla una bonificación general sobre los precios de referencia de electricidad y gas, una bonificación extraordinaria adicional que puede ser modificada por la Secretaría de Energía durante 2026 y la aplicación automática a usuarios ya incorporados al esquema.

La Resolución 121/2026 mantiene esta lógica para el mes de junio, sumando beneficios extraordinarios temporales para sostener el nivel de cobertura durante el invierno.

El impacto en las facturas de gas natural

Para los hogares alcanzados por el subsidio, la continuidad del beneficio implica que durante junio seguirá aplicándose la bonificación extraordinaria del 25%.

La Secretaría de Energía justificó la decisión por el aumento del consumo residencial derivado de las bajas temperaturas y por los mayores costos asociados al abastecimiento del sistema, incluyendo importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos.

El texto oficial señala que la medida apunta a sostener los principios de gradualidad y previsibilidad en el proceso de reestructuración tarifaria.

También quedan comprendidas dentro de este esquema las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras categorías de usuarios sin fines de lucro, en los términos establecidos por las leyes nacionales vigentes.

El ajuste en la tarifa eléctrica

En el caso de la electricidad, la nueva resolución modifica el porcentaje extraordinario previsto previamente. Hasta ahora, la Resolución 109/2026 había fijado una bonificación adicional del 10,67% para mayo, junio y julio.

Con la nueva norma, para junio se aplicará un porcentaje del 11,97%, reemplazando el valor originalmente establecido. La actualización responde, según Energía, al incremento del consumo eléctrico residencial asociado al uso intensivo de sistemas de calefacción.

El rol del nuevo ente regulador

La implementación de estas bonificaciones quedará a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo creado mediante el Decreto 452/2025.

La resolución instruye al ente a realizar las adecuaciones necesarias para que los nuevos porcentajes se reflejen en los cuadros tarifarios y en los mecanismos de facturación de distribuidoras y licenciatarias.

Además, se ordenó la notificación a empresas prestadoras del servicio público, organismos reguladores provinciales y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).