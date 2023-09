Melconian, que fue invitado al programa “A Dos Voces” de TN, usó una lapicera para dibujar un gráfico en una hoja con la que expuso la imposibilidad del plan de dolarización: “El Banco Central es una ‘T’, donde acá (de un lado) tiene que tener dólares, y acá (del otro), pesos. En los pesos tiene el circulante en las calles y las famosas Leliqs, que son la contracara de los depósitos de la gente, que no se prestan”, explicó inicialmente.

Después, aseveró: “La dolarización consiste en que los dólares de acá (señaló en un extremo) se cambien por los pesos que están acá (señaló el otro extremo)”. “Hay un precio al cual se hace ese canje, que el 730 de hoy, está dicho como que a 730 se puede y a otro precio no”, manifestó en respuesta a las declaraciones que previamente Milei había efectuado en un evento solidario.

“Ahora yo pregunto a cualquiera de los asistentes, si acá, donde tengo que tener dólares para canjear por eso (pesos) tengo cero, o más claro todavía, menos 10 mil, que es lo que este Gobierno tiene, ¿por cuál número cierra el peso?”, preguntó en voz alta mientras observaba Ramiro Marra, mordiéndose el labio inferior. “Por infinito, por ninguno”, respondió Melconian a su propia pregunta.

Completó su discurso: “El 730 famoso tiene el invento que acá (en la parte del dólar) consigo 45 mil millones de dólares de Papá Noel. Hay que decir que el señor que hoy está ganando 500 dólares a 350 pesos, acá pasa a ganar 250 dólares. El primer día que eso se haga, con Papa Noel incluido, los salarios son la mitad”.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza no demoró en contestar. En esta ocasión y como en tantas otras aprovechó su cuenta de Twitter para responder.

“El intento de refutación demuestra que:

1. No saben de eq. general de stocks;

2. No entienden valuación de activos y que los valores contables representan stocks mientras que el valor está dado por el flujo y/o su liquidación;

3. Mucho menos comprenden la idea de las opciones reales para el caso de un deudor en distress;

4. No saben la naturaleza del dinero;

5. No saben que es la condición de transversalidad y sus implicancias en términos de dinero y precios. De tener la más remota idea tratarían de evitar ciertas afirmaciones sobre lo que vale el activo del BCRA.

6. Si a ello sumamos la contaminación de los que hacen política todo se pone muchísimo peor.

Ahora se entiende el fracaso del País y el rol de los economistas y los políticos chorros en dicha decadencia…”, sentenció.