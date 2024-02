De los festejos por el superávit fiscal y un principio de acercamiento con los gobernadores a comienzos de la semana, a la escalada del conflicto con (casi todas) las provincias “unidas” a última hora del viernes contra el ajuste y por los fondos. Lejos de “recular”, el presidente Javier Milei se encargó vía redes sociales -mientras volaba en avión a Washington– de confrontar con el reclamo federal. Fuentes de la Casa Rosada anticiparon a La Opinión Austral que no habrá esfuerzos para desescalar el enfrentamiento, más bien lo contrario.

Si se quiere saber qué piensa el jefe de Estado sobre el mensaje de “las provincias unidas del sur” con el que se solidarizaron el centro y norte del país, basta con mirar sus menciones en la red “X”. Un ejemplo: “A (Mauricio) Macri lo corrían con el conflicto porque reculaba. Milei te dobla la apuesta, y se agranda en ese terreno. Se olvidan que llegó a presidente planteando conflicto. No hacen más que fortalecerlo si lo enfrentan así“.

El usuario que lo escribió tras conocerse el mensaje patagónico recibió el reposteo de Milei y, según indicaron a este medio fuentes cercanas, es lo más “exacto” sobre dónde está parado el Presidente, especialmente ante el límite que trazó el gobernador de Chubut, Nacho Torres (PRO), junto al comunicado: “Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas” ¿Qué pasó en el medio entre la búsqueda de diálogo que parecía retomarse entre este lunes y martes en Corrientes y en Salta por iniciativa del ministro del Interior, Guillermo Francos, y la rebelión declarada por los patagónicos e inmediatamente respaldada por la mayoría del resto de los gobernadores, incluidos los de Juntos por el Cambio? Un inusual pedido del FMI parece haber dado pie a combatir el ajuste.

Sorpresa del FMI

La subdirectora del FMI, Gita Gopinath, visitó Buenos Aires y se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jueves con Milei en la Rosada. Primero destacó “los esfuerzos realizados para restaurar la estabilidad macroeconómica mediante un sólido anclaje fiscal” y observó que “las medidas iniciales están empezando a dar fruto, aunque el camino por recorrer sigue siendo difícil“. Hasta ahí, las conclusiones de la segunda a cargo del Fondo estaban dentro de lo esperado por el gobierno. Los siguientes párrafos sorprendieron: “dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial realizar esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras. Trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”, sugirió Gopinath.

Para el FMI, es importante que la Argentina mantenga su estabilidad política.

Es que, así como el Fondo recibe el panorama positivo del gobierno respecto de su plan macro y le da su apoyo, también observa la consecuente pérdida de poder adquisitivo y le preocupa que eso abra las puertas al conflicto social que esta semana comenzó a dar señales de agotamiento desde diversos sectores. Hubo paro de trenes y se vienen los de docentes, aeronáuticos, por ejemplo.

Para el FMI, es importante que la Argentina mantenga su estabilidad política. Es un valor que conserva a pesar del descalabro económico y el organismo que le dio el mayor préstamo de su historia en 2018 (refinanciado en 2022) tiene particular interés en que eso no cambie a seis años de su desembarco. Por eso, además de escuchar las garantías que le da Milei por haber sido votado con el 56% de los votos -mientras evalúa ampliar o no ese préstamo para salir del cepo y avanzar con la dolarización-, el FMI mira las cuentas y le preocupa el tamaño del ajuste que el Presidente siempre reconoció “es mayor al solicitado” por el organismo de crédito.

Al día siguiente del pedido del FMI de evitar un ajuste “desproporcionado“, la Patagonia alzó la voz y advirtió sobre las “extorsiones” del gobierno de La Libertad Avanza. Torres, puntualmente, denunció la quita a su provincia de $13.500 millones de coparticipación automática de impuestos, por una deuda con el llamado “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias“. Al respecto, fuentes de Nación aseguraron a este medio que “estamos transfiriendo todo lo que nos corresponde por ley“. El ministro Francos amplió la postura al respecto: “Lo que tiene la provincia de Chubut, es una deuda con la Nación que se paga con fondos coparticipables. Este mes vencía una cuota de $13.000 millones y se la retuvo. Es una deuda garantizada con coparticipación. No se retuvo nada ilegal“.

El gobierno nacional celebró el superávit fiscal de enero, criticado por los gobernadores.

Más allá del reclamo de cada provincia, la “unión” de los gobernadores se explica con los números. El gobierno nacional celebró el superávit fiscal de enero pero ese mes, por ejemplo, las transferencias de capital (para obras de inversión) a las provincias fueron las más bajas de los últimos 31 años. Así lo indica un informe privado del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base a datos de ejecución presupuestaria “base caja” del sector público nacional no financiero.

Se definen alianzas

A medida que se acerca la cita de Milei con el Congreso, los conflictos en diversos frentes parecen agudizarse. Mientras todo el arco político se prepara para el próximo viernes, algunos podrían llegar al recinto con su lugar en el tejido de alianzas definido. Algunas decisiones podrían tomarse este fin de semana en Estados Unidos. Milei viajó a su capital para participar de una cumbre libertaria internacional. Además de la foto con el expresidente republicano, Donald Trump, el mandatario argentino podría tener una charla más relevante a nivel local con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Retornarán al país a primera hora del próximo lunes.

Al regreso de Milei, figura en agenda tanto de la Casa Rosada como del PRO un posible encuentro cara a cara con el expresidente, Mauricio Macri, quien además aspira a retomar la presidencia del partido que fundó y que integra una coalición política con la UCR y la Coalición Cívica, entre otros, llamada Juntos por el Cambio. Macri y Bullrich dejaron atrás hace rato la sintonía que los hacía trabajar en equipo. Por eso el expresidente espera para mover sus fichas. Hay versiones de una alianza parlamentaria con Milei, de una profundización del desembarco de figuras del PRO en diversos cargos del gobierno y empresas estatales; también de ninguna de las anteriores.

Los jefes provinciales prestarán particular atención en las próximas horas a las expresiones que salgan desde ese rincón. Serán determinantes para calcular cómo vienen los votos en las Cámaras de Diputados y Senadores. Por su parte, los gobernadores de Juntos por el Cambio ya movieron sus fichas y apoyaron el reclamo de los gobernadores del sur. Fue claro al respecto el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal (SER), también firmante del comunicado patagónico, cuando habló en exclusiva el último viernes con Crónica HD y dio su parecer: “El Presidente está muy concentrado en hacer caja sin importarle lo que pasa en el interior del país”.