Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada a los diputados electos de La Libertad Avanza, en el primer encuentro oficial tras las elecciones legislativas. La cita, que comenzará a las 13:00, tiene como objetivo coordinar la agenda de reformas que el Gobierno planea llevar al Congreso durante el próximo año.

Entre los participantes, estará el santacruceño Jairo Guzmán, quien resultó electo diputado nacional y participará por primera vez de una reunión de trabajo junto al Presidente y el resto del bloque libertario.

Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, son 51 dirigentes los que asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Entre ellos figura también Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, que a fin de año pasará a liderar la bancada libertaria en el Senado.

Por su parte, los senadores electos tendrán su propio encuentro el miércoles a las 10:00, también en Balcarce 50, junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien se mantendría en ese cargo.

A diferencia de lo que se especulaba, los legisladores del PRO que compartieron lista con La Libertad Avanza no fueron invitados a esta reunión. Entre ellos se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

El único referente del PRO que participará será Diego Santilli, quien fue designado ministro del Interior y asistirá en ese rol institucional. También se espera la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Durante las últimas horas, Milei mantuvo conversaciones con su equipo más cercano, en una jornada en la que se confirmaron varios cambios en el gabinete: Manuel Adorni fue ratificado como jefe de Gabinete, mientras que Pablo Quirno ocupará la Cancillería.

Según anticipó Santilli, el Presidente repasó los lineamientos de la segunda etapa de gestión, centrada en una reforma tributaria, modernización laboral, actualización del Código Penal y tratamiento del Presupuesto.

Milei ya había anticipado tras el triunfo electoral que su prioridad será consolidar el “camino reformista” iniciado en su gobierno. “Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el rumbo para dar vuelta de una vez la historia argentina”, expresó.

Mientras tanto, en el Congreso avanza la discusión del Presupuesto 2026, aunque desde el oficialismo analizan postergar su debate para el verano, en paralelo con los proyectos de reformas laboral y tributaria, que se elaboran dentro del Consejo de Mayo.