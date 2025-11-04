Luego de que Juana Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, reveló que fue amenazada de muerte, el conductor rompió el silencio acerca del difícil momento que se encuentra atravesando su familia y, también, se refirió a sus deudas.

A través de su cuenta oficial de “X” (exTwitter), el empresario, manifestó: “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día: los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada; con paciencia, charla y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo”, aseguró en referencia a la interna entre sus hijos.

Tras estos dichos, se refirió a la cuestión profesional. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble; lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en “Carnaval Stream”, lugar que amo; dejen de inventar, que se nota quién les da letra”, indicó, dejando en claro que continuará al aire.

Acto seguido, habló de la cuestión económica. “El tema de mi deuda, es claro: yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo, hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando; mientras tanto, seguimos dando empleo a mucha gente”, aseguró.

En este marco, aprovechó para desmentir algunos rumores y trascendidos de los últimos días. “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa; yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda y quiere embargarnos y sacarnos todo”, expuso.

“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me “asesinan”, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo; eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”, reveló.

A modo de cierre, admitió: “Estamos amenazados todos; una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura; mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”.

“Hoy, me expreso yo, desde el dolor, la angustia, el miedo y la verdad; ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios y, más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo, Juani. Entiendo tu temor”, cerró.

Qué dice la denuncia que Juana Tinelli hizo tras recibir una amenaza telefónica

En las últimas horas, salió a la luz la denuncia judicial que Juana Tinelli inició luego de recibir una amenaza telefónica; en el escrito, la modelo relató qué le dijo la persona que la llamó a su número personal.

“Al atender el teléfono, una voz masculina me preguntó… ‘¿Vos sos Juana Tinelli?’ A lo que respondí… ‘Sí. ¿Quién habla?’ El hombre me contestó… ‘Soy Gustavo Scaglione y tu papá me conoce muy bien… Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho’; acto seguido, cortó la comunicación”, dijo la joven de 22 años.

Leé más notas de La Opinión Austral