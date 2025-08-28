Milei sobre Lomas de Zamora: “Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes” En el mediodía porteño, el presidente de la Nación participó de un almuerzo con los empresarios del CiCyP. El encuentro generó expectativas en tanto se esperaba que diera precisiones sobre el rumbo económico en una semana cargada por la incertidumbre electoral.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei disertó este jueves ante empresarios en el tradicional evento del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), y fue escuchado atentamente por un auditorio que aplaudió sistemáticamente su presentación. En gran parte de su presentación se refirió a los hechos del miércoles por la tarde en Lomas de Zamora y calificó a las denuncias por el tema ANDIS como una “opereta”.

Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp le dio la bienvenida y plantó su claro apoyo al gobierno Nacional y el de la entidad que preside. “Gracias al presidente Javier Milei la Argentina ha vuelto a estar en el mapa del mundo, como un país elegible para atraer inversiones. El sector privado está siendo un socio activo en este proceso, invirtiendo, innovando y generando empleo de calidad para que el crecimiento sea sostenible y llegue a todos los argentinos”, dijo la recientemente elegida presidente de la entidad.

Bettina Bulgheroni, presidente del CICYP.

El presidente apuntó directo a los hechos de la jornada previa en Lomas de Zamora en que debió abandonar un acto político al ser atacado con piedras. “Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras”, aseguró.

¨Y rápidamente refrendó que desde el gobierno supieron siempre a lo que se enfrentaban. “Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el estado hace décadas, y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”; sentenció.

En esa línea agregó: “Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos. Incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista”, recordó

“Nosotros lanzamos nuestra campaña e inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por Internet y cuantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoofilia. Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”, criticó.

“La opereta de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira”, denunció Milei. y en este sentido aseguró que “en todos los otros casos dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”, dijo categórico.

“Este tipo de acciones representa el comportamiento de la casta”, sentenció el primer mandatario. Y una vez más se dedicó a apuntarle a la oposición. “Este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kircherismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir kircherismo nunca más”, dijo en tono de campaña.

Milei rompió el silencio esta semana al referirse por primera vez al hecho de corrupción del ANDIS sobre lo que señaló: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia, vamos a probar que mintió”, refrendó.

El turno del mercado y el ruido político que se escucha hoy

Como era de esperarse frente a un auditorio de empresarios, Milei dio un recorrido por los temas económicos que mantienen en vilo a los mercados, en medio de la coyuntura electoral e incluso apuntó a la tasa de interés y ensayó algunas miradas que tiene el gobierno sobre el tema. Y se refirió al “ruido” que se percibe en estos momentos de coyuntura electoral.

“El congreso kirchnerista sólo se mueve por capricho ideológico, su ideología es la de buscar titulares rimbombantes para hacer campaña política, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Así actuaron todos sus años de gobierno, y así están actuando hoy mismo”, sentenció Milei

“Este 7 de setiembre los kircheristas van a recurrir a todas las artimañas para ganar las elecciones”; apuntó el presidente y refrendó: “una vez transitado el bullicio electoral y a medida que la demanda de los instrumentos en pesos se recomponga, obviamente que las tasas de interés se van a ir reacomodando”, aseguró.

Y en ese sentido refrendó la posición del gobierno en su plan económico: “Quiero ser claro, no pensamos retroceder ni un milímetro en el camino que ya transitamos. Sepan que nosotros tenemos bien claro que este proceso no fue para nada fácil para los argentinos y no vamos a tirar por la borda todo su esfuerzo. Venimos de décadas de un desastre económico que dejó a nuestra sociedad pobre y estancada”, comentó.

En relación al plan que maneja el gobierno, Milei sentenció que no va a cambiar ni alterarse. “El orden es bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y abrir más la economía”.

“Esto es importante que quede claro, porque alterar la secuencia podría tener impactos negativos en el mercado laboral, ya sea en la cantidad de empleos o en los salarios. Fíjense en el caso donde abren y no modifican los impuestos, eso implicaría que tiene que caer el salario real, que eso o lo cubre, o genera desempleo, o caen los salarios o pasa una combinación. Por ende, es muy importante la secuencialización y lo que hay que entender es que es un loop permanente”, aseguró.

En medio de su presentación volvió a referirse a los hechos vividos en Lomas de Zamora y refrendó que no tiene miedo. “Estoy acostumbrado a la adversidad, estoy acostumbrado a la presión. Gracias ‘kuka’ lo voy a hacer mejor”, sentenció el primer mandatario.