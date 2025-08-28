Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los estudios de Radio LU12 AM680, el entrenador Ramón Alí confirmó que Santa Cruz será la única provincia patagónica en presentar una selección oficial en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo (JADAR), , también conocidos como “los Juegos Olímpicos Argentinos”. La cita se desarrollará del 9 al 14 de septiembre en Rosario, con subsedes en la ciudad de Santa Fe y en Rafaela, y marcará un antes y un después en la preparación de cara a los Juegos Suramericanos del próximo año.

Alí destacó que la disciplina elegida es el Wushu Kung Fu, un arte marcial de origen chino que cuenta con reconocimiento olímpico y federativo. “Es la primera vez que se hace esta disciplina en Argentina y nuestra participación es muy importante porque venimos trabajando hace más de 25 años dentro del CENARD“, explicó. En total, la delegación santacruceña estará compuesta por nueve atletas y dos técnicos, provenientes de Río Gallegos, Puerto Deseado, Caleta Olivia y Pico Truncado.

El entrenador recordó que esta disciplina cuenta con una extensa trayectoria internacional. “En 1993 tuve el honor de ser team leader del primer equipo argentino que viajó a un Mundial en China, con ocho atletas santacruceños. Desde entonces seguimos compitiendo y muchos chicos de nuestra provincia fueron parte de esos logros”, afirmó.

El wushu que se practicará en Rosario es el oficial del país, avalado por la Federación Argentina y por el Comité Olímpico. “Para quienes no lo conocen, el wushu combina formas artísticas, maniobras con armas tradicionales, técnicas de taichi y combate de contacto pleno en un área elevada de 8×8 metros. Es un espectáculo muy atractivo, tanto visual como deportivo”, detalló Alí.

Más allá del entusiasmo deportivo, el entrenador no ocultó las dificultades económicas que atraviesa la delegación. Cada atleta necesita cubrir un costo que oscila entre 960 mil y 1,1 millón de pesos. “Estamos buscando achicar gastos de todas las formas posibles. Algunos atletas viajarán en vehículo particular, otros en colectivo, pero es un esfuerzo enorme para las familias”, remarcó.

Según explicó Alí, la Federación Argentina envió los listados al Comité Olímpico, que a su vez los derivó a las secretarías de Deportes. En Santa Cruz, los atletas ya fueron inscriptos y se espera que reciban algún acompañamiento económico. “Sería importante que estos juegos formen parte del presupuesto anual de la provincia, como sucede con los Araucanía o los Evita”, señaló.

El entrenador subrayó que la clasificación de los deportistas no fue casual. “Todos los años armamos un ranking provincial en la Asociación Santacruceña, que luego se valida en torneos nacionales en Buenos Aires. De allí salen los preseleccionados para estas competencias. Enviamos 18 nombres, quedaron 15 y finalmente viajarán 10 por cuestiones económicas y laborales. Pero lo importante es que Santa Cruz tendrá presencia oficial y eso ya es un logro“, destacó.

El debut de esta selección en Rosario significa también una oportunidad para mostrar al país el nivel de la disciplina en la provincia. “En los años 90 éramos de los mejores del continente, con medallas de oro en Mundiales de China y Malasia. Hoy seguimos formando atletas, pese a que la pandemia y la falta de acceso a gimnasios escolares nos complicó mucho. Ahora, volver a estar en un escenario de esta magnitud es una señal de esperanza para todos”, expresó Alí.

Los “Juegos Olímpicos Argentinos” contarán con más de 50 deportes olímpicos y 19 paralímpicos, y reunirán a miles de atletas de todo el país. En este marco, Santa Cruz buscará dejar su huella a través del wushu, una disciplina que, según Alí, “combina belleza, tradición y la exigencia de un deporte olímpico”.

El entrenador cerró con una reflexión que resume el espíritu de la delegación: “Hace cincuenta años que enseñamos esta disciplina en Santa Cruz, siempre a pulmón. Hoy nos toca representar a nuestra provincia en un escenario histórico. Ojalá podamos volver con buenos resultados, pero sobre todo con la certeza de que seguimos construyendo futuro para nuestros atletas”.