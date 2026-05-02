Tras dos semanas de ausencia en su emblemático programa “La Noche de Mirtha”, Mirtha Legrand dio detalles sobre el cuadro respiratorio que la obligó a alejarse, temporalmente, de la pantalla de El Trece; aunque su falta generó preocupación entre sus seguidores, la propia conductora aclaró la situación para llevar tranquilidad.

En un mensaje enviado a Ángel de Brito y difundido en LAM (América TV), “La Chiqui” explicó que, el origen de su malestar, fue una salida recreativa que no resultó como esperaba. “Fue bronquitis y muy fuerte; me dieron muchos antibióticos”, manifestó.

Respecto al desencadenante, Mirtha relató que asistió al teatro a ver la obra “Rocky” y que la “muchísima refrigeración” de la sala terminó afectando su salud.

Si bien ya se encuentra en la etapa final de su recuperación, los médicos le aconsejaron mantener el reposo para estar “repuesta del todo” antes de retomar sus compromisos laborales; esta disciplina médica es la que la mantuvo al margen de sus cenas televisivas, algo inusual en su histórica trayectoria.

“Como siempre les digo… La leyenda continúa; solo estoy resfriada y, la semana que viene, vuelvo. ¡Besito, chau, chau!”, había afirmado la diva de los almuerzos, días atrás.

Mirtha Legrand seguirá sin conducir su programa

Debido a este proceso de recuperación, su nieta Juana Viale se hará cargo, una vez más, de la conducción este sábado 2 de mayo; la mesa ya tiene confirmados a sus invitados para acompañar a Juana en el reemplazo:

Julián Weich (conductor y actor).

Luciana Geuna (periodista).

María O’Donnell (periodista).

Miguel Ángel Boggiano (economista).

Viale también conducirá el almuerzo del domingo 3 de mayo, como ya es habitual; para la ocasión, la mesa estará conformada, por:

Gustavo Garzón (actor).

Mercedes Funes (actriz).

Barbie Vélez (actriz).

Fabián Medina Flores (el asesor de moda).

Imanol Rodríguez (actor).

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