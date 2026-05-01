La tensión en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no da respiro y, ahora, suma un condimento explosivo: el repechaje; el conductor del reality, Santiago del Moro, confirmo cómo será una de las instancias más esperadas de la temporada.

La casa está más picante que nunca y, en los próximos días, la tensión volverá a crecer con el ingreso de más personas, lo que hará que las alianzas y estrategias se modifiquen; esta será una gran apuesta para intentar mejorar el rating y lograr que, el público, siga de cerca lo que ocurre en la competencia.

Cuándo será el repechaje de Gran Hermano

Según anunció Del Moro, el domingo 17 de mayo se llevará a cabo una nueva gala de eliminación que dejará a un participante fuera de la casa y, al mismo tiempo, dará inicio a la placa del repechaje.

El lunes 18, el reality no saldrá al aire debido a la transmisión de los premios Martín Fierro, mientras que, el martes 19, la pantalla estará ocupada por el partido de Boca Juniors frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, pero, toda la atención volverá el miércoles 20 de mayo, cuando, finalmente, se concrete el esperado regreso.

“El 20 de mayo vuelven los ex más los nuevos; el repechaje, los nuevos y, agárrense, porque hay cosas importantes por delante”, anticipó el conductor, dejando en claro que se viene una etapa determinante.

Quiénes participarán del repechaje de Gran Hermano

A diferencia de otras ediciones, esta vez, todos los participantes de la temporada estarán habilitados para regresar, sin excepciones. “Todos los jugadores, de esta temporada, están habilitados a regresar a la casa”, había explicado previamente Del Moro, remarcando que será el voto del público el que definirá quiénes obtendrán una segunda oportunidad.

Este cambio en las reglas, abre un abanico mucho más amplio y polémico: desde quienes abandonaron el juego, por decisión propia, hasta quienes fueron expulsados o debieron irse por situaciones personales podrán intentar volver; así, figuras que generaron fuerte repercusión dentro y fuera de la casa podrían reingresar y alterar por completo la dinámica.

El repechaje no solo reaviva viejas rivalidades, sino, también, pone en juego nuevas alianzas y estrategias; con la posibilidad de ingresos inesperados y regresos cargados de cuentas pendientes, la casa se encamina a vivir una de las semanas más intensas de toda la edición.

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