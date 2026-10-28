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La secretaria de Estado de Culto de Santa Cruz, Mónica Pereyra, participó en Buenos Aires de una reunión con monseñor Raúl Pizarro, secretario de la sede de la Conferencia Episcopal, para avanzar en la coordinación de la participación de las provincias en la visita del papa León XIV a la Argentina.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Pereyra explicó que el encuentro fue organizado por autoridades de Culto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, con la participación presencial y virtual de representantes de distintas jurisdicciones. Uno de los objetivos fue elaborar una carta dirigida al Episcopado para solicitar que los secretarios y directores provinciales de Culto puedan formar parte de las actividades previstas.

“Fue la primera vez que nos reunimos todos juntos en el Episcopado”, señaló Pereyra, quien destacó que también pudieron compartir las experiencias y el trabajo que desarrolla cada organismo provincial.

La agenda del Papa, sin recortes

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la confirmación de que se mantendrá la agenda prevista para León XIV, pese a las versiones que señalaban que sus actividades podrían reducirse a raíz de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

El papa León XIV, confirmó su visita a Latinoamérica. Foto: AFP

“Se va a cumplir todo, porque él no quiso quitar nada de todas las actividades que iba a realizar”, afirmó la funcionaria santacruceña.

Según explicó, la principal modificación estará vinculada con los traslados. El Pontífice no utilizaría helicópteros y los recorridos se realizarían por vía terrestre. En el caso de Luján, está previsto que llegue en el papamóvil hasta las inmediaciones de la Basílica.

La visita contempla actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba, con encuentros religiosos e institucionales. También se prevé una misa en Córdoba y una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires.

Pereyra indicó que la organización demanda un importante despliegue logístico y de seguridad, especialmente en Luján, donde se preparan las instalaciones para recibir a una multitud de fieles.

Cómo se organizará la participación de las provincias

La funcionaria señaló que todavía esperan la confirmación del secretario de Culto de la Nación, Agustín Coulo, sobre el lugar donde se realizará una reunión con los representantes provinciales. Una de las posibilidades es el Palacio San Martín, aunque aclaró que la sede aún no estaba definida.

El Papa León VIX junto al presidente de Argentina, Javier MIlei en junio del 2025. FOTO: VATICANO

La confirmación también permitirá organizar los viajes de los funcionarios. En cuanto a las delegaciones de fieles que partirán desde Santa Cruz y la Zona Norte provincial, Pereyra explicó que se están organizando de manera independiente, sin una coordinación directa de la Secretaría de Estado de Culto santacruceña.

Además, recomendó consultar la página oficial “El Papa en Argentina”, donde se podrá acceder a información sobre las actividades, las inscripciones para las misas, las opciones de alojamiento y las indicaciones para quienes viajen en vehículos particulares. La funcionaria advirtió que habrá cortes de rutas y autopistas en los accesos a Luján.

El trabajo de Culto en Santa Cruz

Durante la reunión, Pereyra también presentó los avances de la Secretaría de Estado de Culto de Santa Cruz, creada durante la actual gestión provincial.

La funcionaria destacó que, desde 2024, comenzaron a desarrollar iniciativas vinculadas con la organización institucional de las comunidades religiosas. Entre ellas, mencionó los proyectos relacionados con los agentes pastorales y la posibilidad de establecer directores de Culto en las distintas localidades para generar espacios periódicos de diálogo sobre las problemáticas de cada comunidad.

Mónica Pereyra invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para este fin de semana en Río Gallegos por el Día de las Iglesias Evangélicas, que se realizará en el Boxing Club a partir de las 20 horas.

También resaltó las medidas vinculadas con la personería jurídica de las iglesias evangélicas y las actividades por el Día y el Mes de la Biblia. “Me quedé muy conforme porque, sin darnos cuenta, tuvimos muchos adelantos dentro de la Secretaría”, sostuvo Pereyra, quien indicó que representantes de otras provincias le solicitaron información sobre algunas de las iniciativas impulsadas en Santa Cruz.

Finalmente, la funcionaria remarcó el significado de participar en la organización de la visita papal. Señaló que se trata de un acontecimiento histórico para el país y para la provincia, y recordó que es la primera vez que Santa Cruz cuenta con una Secretaría de Estado de Culto.

Por último, invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para este fin de semana en Río Gallegos por el Día de las Iglesias Evangélicas, que se realizará en el Boxing Club a partir de las 20 horas.