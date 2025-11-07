Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida que beneficiará a un grupo de monotributistas. Se trata de una bonificación del 100% en el pago del Monotributo para propietarios que alquilen inmuebles y cumplan con los requisitos fiscales establecidos.

La resolución de ARCA busca incentivar la formalización de los contratos de alquiler y promover la transparencia tributaria. Además, tiene como objetivo fortalecer la recaudación mediante la regularización de los locadores, alentando el cumplimiento impositivo dentro del régimen simplificado.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio del 100% del Monotributo?

Según informó ARCA, podrán acceder a la bonificación total del Monotributo aquellos contribuyentes inscriptos en la actividad de alquileres de inmuebles que cumplan con las siguientes condiciones:

Registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma.

dentro de los 15 días posteriores a la firma. No poseer más de tres propiedades en total.

en total. No superar los ingresos anuales de la categoría K, cuyo tope vigente es de $94.805.682,90.

Desde el organismo explicaron que “el objetivo de esta disposición es fomentar la formalización de los contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal”. Con esta iniciativa, los propietarios que cumplan los requisitos podrán quedar exentos del pago mensual del Monotributo, incluyendo el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social.

Beneficios adicionales para los contribuyentes alcanzados

Además de la bonificación del 100% del Monotributo, los beneficiarios podrán acceder a otros incentivos fiscales, entre ellos:

Exoneración del impuesto a las transacciones bancarias sobre los ingresos provenientes de los alquileres.

sobre los ingresos provenientes de los alquileres. Deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias, aplicable sobre los montos declarados por locación.

De esta manera, la medida de ARCA no solo reduce la carga fiscal, sino que también estimula la inscripción formal y el cumplimiento tributario en el mercado inmobiliario.

Escalas y montos actualizados del Monotributo 2025

La ARCA recordó las escalas vigentes del Monotributo, que determinan el límite de facturación anual según la categoría y el tipo de actividad:

Categoría Límite anual de facturación A $8.992.597,87 B $13.175.201,52 C $18.473.166,15 D $22.934.610,05 E $26.977.793,60 F $33.809.379,57 G $40.431.835,35 H $61.344.853,64 I $68.664.410,05 J $78.632.948,76 K $94.805.682,90

Los montos mensuales del Monotributo varían según la categoría y la actividad:

Categoría A: $37.085,74

$37.085,74 Categoría B: $42.216,41

$42.216,41 Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes muebles)

$49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes muebles) Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes muebles)

$63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes muebles) Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes muebles)

$89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes muebles) Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes muebles)

$112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes muebles) Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes muebles)

$172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes muebles) Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes muebles)

$391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes muebles) Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes muebles)

$721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes muebles) Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes muebles)

$874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes muebles) Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes muebles)

Una medida que busca incentivar la formalidad y aliviar la carga fiscal

Con esta bonificación del 100% del Monotributo, la ARCA busca impulsar la formalización de los contratos de alquiler, mejorar la recaudación y otorgar alivio fiscal a los pequeños contribuyentes.

La medida representa una oportunidad para que los propietarios regularicen su situación impositiva y, al mismo tiempo, disfruten de importantes exenciones tributarias durante el período de vigencia del beneficio.