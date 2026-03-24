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La Plaza de Mayo se colmó este lunes durante la vigilia organizada en el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La actividad comenzó por la tarde y se extendió durante la noche con la presencia de organizaciones de derechos humanos, artistas y público en general. El encuentro formó parte de las actividades previas al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora este martes en todo el país.

La convocatoria incluyó recitales, intervenciones culturales y charlas abiertas en el espacio público, con participación de referentes de distintos ámbitos.

Durante la jornada se desarrollaron presentaciones musicales y expresiones artísticas en el escenario montado en la plaza. Participaron músicos y bandas como León Gieco, Ricardo Mollo, Wos, La Delio Valdez y Las Pastillas del Abuelo.

También se sumaron actores, periodistas y figuras de la cultura que formaron parte de charlas e intervenciones vinculadas a la memoria histórica.

Entre los presentes se registraron participaciones de referentes del espectáculo y la cultura, que asistieron a la vigilia y compartieron actividades en el lugar.

Organismos de derechos humanos y convocatoria nacional

Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales participaron de la jornada y convocaron a la movilización central del 24 de marzo.

El acto principal se realizará este martes a las 16.30 en Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo la lectura de un documento consensuado por organismos y espacios políticos.

Se espera que columnas de manifestantes se movilicen desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Congreso y el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), para concentrarse en el centro porteño.

Operativo y organización de la jornada

La vigilia, denominada “Vigilia por la Identidad”, comenzó a las 16 y se extendió hasta la medianoche. La organización estuvo a cargo de distintos espacios sociales y culturales.

El evento se desarrolló sin cámaras de seguridad en el interior del área de actividades, aunque el entorno de la plaza cuenta con monitoreo urbano.

La jornada se replicó en otras ciudades del país con actividades similares en el marco de la conmemoración.