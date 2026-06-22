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La Selección Argentina volvió a mostrar un alto nivel de juego y derrotó 2-0 a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con un doblete de Lionel Messi, la Albiceleste aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, lidera su zona y definirá el primer puesto ante Jordania.

El capitán argentino fue la gran figura del encuentro: erró un penal en el arranque, se repuso con un gol en el primer tiempo y cerró el partido con otra conquista en el minuto 94 del complemento. Con esta actuación, Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.

El encuentro comenzó con intensidad y un momento clave a los 6 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó penal para Argentina tras una falta sobre Lautaro Martínez. Sin embargo, Messi no pudo convertir y su remate se fue desviado a los 8’.

Lejos de desmoronarse, la Selección continuó buscando el dominio del juego. El capitán tuvo otra oportunidad clara a los 18 minutos, mientras que Austria respondió con remates de Marcel Sabitzer que exigieron a la defensa argentina.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Lionel Messi aprovechó una gran asistencia de Facundo Medina y definió para el 1-0 parcial. Desde allí, Argentina manejó los tiempos del partido con solidez defensiva y control del mediocampo.

Segundo tiempo: control, cambios y cierre del partido

En el complemento, Austria intentó adelantarse en el campo y generó peligro con pelota parada, pero se encontró con una defensa firme liderada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, además de las intervenciones de Emiliano “Dibu” Martínez.

Lionel Scaloni movió el banco con los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez para refrescar el ataque, mientras que Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico también sumaron minutos en la recta final del encuentro.

A los 72 minutos, Nico González estuvo cerca de ampliar la ventaja tras un córner ejecutado por Messi. Más tarde, Austria insistió con centros, pero sin precisión ante una defensa argentina bien plantada.

Cuando el partido se moría, en el minuto 94 del segundo tiempo, llegó el golpe final: tras una jugada con varios rebotes en el área, Lionel Messi marcó el 2-0 definitivo y selló su doblete.

Messi, récord histórico en la Copa del Mundo

Con sus dos goles ante Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y superó a Miroslav Klose, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo. El capitán argentino, además, llegó a 5 goles en apenas dos partidos del Mundial 2026, consolidándose como la gran figura del certamen.

Argentina lidera el Grupo J y va por más

Con esta victoria, la Selección Argentina suma puntaje ideal, lidera el Grupo J y ya está clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026. El próximo objetivo será asegurar el primer puesto en la última jornada ante Jordania, en busca de mantener el impulso rumbo a las fases decisivas del torneo.