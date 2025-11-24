Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan José Mussi, figura histórica del peronismo bonaerense, falleció este lunes, según informaron dirigentes cercanos a través de redes sociales. Su deceso fue confirmado por el Dr. Leonardo Martínez Herrero, quien expresó: “Murió el amigo y compañero Dr. Juan José Mussi, una pérdida irreparable para Berazategui y el peronismo. Me cuesta asumirlo”.

Mussi, cuya trayectoria política se extendió por más de cinco décadas, se convirtió en uno de los principales referentes del peronismo en el conurbano sur bonaerense. Médico de formación, fue director del Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata entre 1973 y 1976, cuando todavía era el más joven en ocupar esa función, nombrado por sus pares.

Tras su paso por el sistema de salud, ingresó de lleno en la política local. Fue elegido intendente de Berazategui por primera vez en 1987, reelecto en 1991. A nivel provincial y nacional, su carrera también fue intensa: en 1994 fue convencional constituyente por el Partido Justicialista, mientras que entre 1994 y 1999 se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Mussi también tuvo un rol en el ámbito nacional: asumió como Secretario de Ambiente de la Nación, donde impulsó políticas de conservación y saneamiento ambiental. Posteriormente, volvió a la intendencia en Berazategui, cargo que retomó en 2003 y mantuvo con diferentes mandatos.

Su liderazgo no solo fue municipal: a lo largo de los años promovió la industrialización local, con la creación de 12 parques industriales en Berazategui, generando empleo y desarrollo productivo para el distrito. Además, impulsó una gestión basada en la cercanía con los vecinos, la salud pública, la educación y la infraestructura.

En el plano ideológico, Mussi era conocido por su discurso de unidad. En una apertura de sesiones del Concejo Deliberante pidió “dejar de lado la grieta”, recordando sus orígenes y defendiendo la pluralidad política para construir un Berazategui más justo. En reconocimiento a su vida como médico y dirigente, se le rindieron homenajes en el Hospital San Martín, donde el Ministerio de Salud bonaerense y sindicatos destacaron su sensibilidad, su lucha por una salud pública inclusiva y su compromiso social permanente.

La noticia de su muerte generó una gran conmoción en el peronismo local y provincial. Mussi deja un legado sólido en Berazategui, junto con una historia de militancia, gestión y servicio público. Su ausencia resonará en la política bonaerense y en las filas peronistas, que hoy despiden a una de sus figuras históricas.