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Luis Brandoni murió este lunes a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir una caída en su domicilio. La Agencia Noticias Argentinas confirmó que el actor sufrió un hematoma subdural, una acumulación de sangre provocada por el golpe en la cabeza.

En un primer momento, circularon versiones sobre un posible ACV. Sin embargo, el productor Carlos Rottemberg aclaró que el cuadro respondía al traumatismo y que requería control clínico. En los últimos días, el estado de salud de Brandoni empeoró y dejó de responder al tratamiento.

Rottemberg confirmó la muerte a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro. “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, expresó.

Velatorio y despedida del actor

Los restos de Luis Brandoni serán velados este lunes desde el mediodía en la Legislatura Porteña. El martes por la mañana, realizarán el traslado al Panteón de Actores en el Cementerio de Chacarita.

El actor protagonizaba la obra “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra en la calle Corrientes. La producción suspendió las funciones luego del accidente que derivó en su internación.

La trayectoria de Luis Brandoni en cine, teatro y televisión

Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Inició su vínculo con la actuación en la infancia y debutó de manera profesional en 1962 en el Teatro Coliseo.

En cine, participó en producciones como La tregua, La Patagonia Rebelde, Esperando la carroza, Made in Argentina y Un lugar en el mundo. Su trabajo en estas películas consolidó su presencia en la historia del cine argentino.

En televisión, integró elencos de ciclos como Mi cuñado, Buscavidas, Durmiendo con mi jefe, Un gallo para Esculapio y El hombre de tu vida.

En teatro, actuó en cerca de 70 obras. Entre ellas, La fiaca, Gris de ausencia, El pan de la locura y Parque Lezama. También dirigió y participó en Made in Lanús.

Luis Brandoni y su vínculo con la Patagonia

Uno de los trabajos más representativos de su carrera fue La Patagonia Rebelde (1974), dirigida por Héctor Olivera. En esa película, Brandoni interpretó a Antonio “El Gallego” Soto, un dirigente clave en las huelgas rurales de la década de 1920.

El rodaje se realizó en distintas localidades de Santa Cruz, como Río Gallegos, Puerto Deseado, San Julián y El Calafate. La producción incluyó la participación de habitantes de la región como extras.

El film se basó en el libro de Osvaldo Bayer sobre las huelgas patagónicas y obtuvo el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1974. La película permaneció censurada durante varios años y volvió a exhibirse en 1984.

Un referente del arte argentino

Luis Brandoni construyó una carrera con presencia sostenida en teatro, cine y televisión. Su trabajo formó parte de producciones que marcaron distintas etapas de la cultura argentina.

Su muerte generó repercusiones en el ámbito artístico y cultural, donde colegas y referentes destacaron su trayectoria y su participación en obras centrales del país.