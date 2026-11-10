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La música santafesina atraviesa un profundo momento de tristeza tras la muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. El músico tenía 76 años y fue hallado sin vida este martes por la tarde en su estudio de grabación, situado en calle Alvear al 4900, en barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Según informó Aire de Santa Fe, el hallazgo se produjo en el inmueble donde el histórico acordeonista desarrollaba parte de su actividad musical. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el músico se habría quitado la vida.

Tras conocerse la noticia, la banda publicó un comunicado oficial para despedir al acordeonista y recordar su importancia en la cumbia santafesina.

“Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento”, expresaron en el mensaje que difundieron en sus redes sociales. Luego, destacaron su trayectoria: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

Además, solicitaron responsabilidad a la hora de difundir información sobre lo sucedido. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia”, señalaron.

Por último, agradecieron las muestras de cariño recibidas tras la noticia.

La noticia generó una profunda conmoción entre músicos, colegas y seguidores de la música tropical, que despiden a una figura cuya trayectoria quedó estrechamente ligada a la identidad cultural de Santa Fe.

Marcos Camino y más de 50 años de historia con Los Palmeras

La muerte de Camino se produce meses después de que anunciara su salida de Los Palmeras, agrupación que había fundado y de la que formó parte durante más de cinco décadas. En aquel momento, explicó que su decisión respondía a motivos de salud.

Su alejamiento llegó en un período de cambios para la banda, luego de la desvinculación de Cacho Deicas, ocurrida un año antes, que había marcado un quiebre en la histórica sociedad artística del grupo.

Cacho Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras

A lo largo de su carrera, Camino fue una pieza fundamental en el desarrollo y la consolidación de Los Palmeras. Su acordeón y su aporte musical acompañaron el crecimiento de una formación que trascendió las fronteras provinciales y se convirtió en uno de los grandes símbolos de la cumbia argentina.

Como fundador y referente histórico, construyó un legado que marcó a distintas generaciones y contribuyó a llevar la música santafesina a escenarios de todo el país y del exterior.

Su partida deja un vacío en la escena tropical y pone fin a una extensa trayectoria artística, aunque su música y su aporte a la cultura popular seguirán presentes en la historia de Los Palmeras y en la memoria de sus seguidores.