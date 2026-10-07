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Piero, uno de los cantautores argentinos más reconocidos de las últimas décadas, murió a los 81 años. Según fuentes cercanas al artista, se encontraba “muy grave”.

El músico se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano y el deceso se produjo en la mañana de este miércoles 7 de octubre.

Su obra estuvo marcada por la ternura, el compromiso social y una mirada atenta a los acontecimientos de su tiempo. Canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” atravesaron generaciones y se incorporaron a la memoria musical argentina.

Durante los años en que la canción de protesta tuvo un fuerte protagonismo, Piero encontró en sus letras una forma de expresar las inquietudes sociales y políticas de la época. Con el regreso de la democracia, su figura volvió a ocupar un lugar destacado en la escena musical y llegó a tener una popularidad comparable con la de varios referentes del rock nacional.

El recorrido artístico de Piero estuvo atravesado por el exilio, las interrupciones y los períodos de trabajo fuera de la Argentina. Él mismo reconocía esa situación al hablar de su trayectoria.

“Creo que si hay un tipo que boicoteó su carrera, ese fui yo”, había dicho en una entrevista. “En eso, un número uno. Entre exilio, interrupciones, idas y vueltas, el tiempo pasa”.

Su carrera tuvo así una particularidad: buena parte de su actividad se desarrolló fuera del país. En ese aspecto, su trayectoria guardó cierta similitud con la de Facundo Cabral, otro cantautor argentino de enorme repercusión internacional.

Cada regreso a la Argentina tenía, además, un fuerte componente afectivo. Su repertorio recuperaba canciones conocidas por varias generaciones y reforzaba el vínculo con un público que encontraba en ellas parte de su propia historia.

“Para el pueblo lo que es del pueblo” y la memoria

Piero volvió en distintas oportunidades sobre sus canciones más emblemáticas. Entre ellas, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Coplas de mi país”, obras que consideraba vigentes por su capacidad para recuperar momentos de la historia argentina.

“Supongo que puede servir para revisar lo que pasó”, explicaba al referirse a esas canciones.

Su repertorio también incluyó canciones de amor y composiciones alejadas de la coyuntura política. Esa combinación amplió el alcance de una obra que pudo atravesar distintas etapas de la vida del país.

“Hoy muchos pibes que no te conocen pueden escuchar ‘Para el pueblo…’”, decía al imaginar el encuentro de las nuevas generaciones con sus canciones.

Una voz que trascendió la canción de protesta

La vigencia de Piero también se manifestó en escenarios y ámbitos alejados de la canción testimonial. En los últimos años, su voz fue utilizada en la presentación de una colección de una reconocida casa de alta costura, que eligió “Io Vengo”, interpretada por el artista, para acompañar su propuesta.

A lo largo de más de medio siglo de trayectoria, Piero construyó una identidad artística asociada a canciones sobre el amor, los vínculos familiares, la realidad social y la historia reciente.

Su voz quedó ligada a una época, pero sus canciones lograron ir más allá de ella. A los 81 años, murió Piero, uno de los cantautores argentinos que consiguió convertir parte de la memoria colectiva en canciones.