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Un hincha de River Plate murió durante la noche del miércoles en el estadio Monumental, pocos minutos después de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. El hombre, de 68 años, se descompensó en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja.

Ante la emergencia, efectivos que se encontraban en el lugar acudieron para asistirlo y solicitaron la presencia de personal médico. Según la reconstrucción inicial, el hombre habría sufrido un episodio cardíaco.

Las maniobras de reanimación fueron realizadas en el lugar, pero el hincha no respondió. Finalmente, una médica del servicio privado de asistencia del club constató su fallecimiento.

A partir de lo ocurrido, tomó intervención personal policial de la jurisdicción y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, encabezada por el fiscal Campagnoli, con la Secretaría del doctor Molinari. El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.

Noche de tensión

El fallecimiento ocurrió en una jornada que ya estaba atravesada por la tensión entre los hinchas de River y la dirigencia del club.

La eliminación frente a Independiente Santa Fe generó fuertes reclamos dentro y fuera del estadio. Luego del encuentro, un grupo de simpatizantes se concentró en el hall del Monumental y expresó su malestar con cánticos dirigidos contra la conducción del club.

Entre las expresiones que se escucharon estuvieron “A ver si se dan cuenta que no los quiere nadie” y “cantemos todos para que vuelva Ramón”.

En las imágenes difundidas después del partido también se observaron empujones y momentos de tensión entre los hinchas, mientras se intentaba restringir el paso en algunos sectores internos del estadio.

River quedó eliminado por penales

En lo deportivo, River no pudo sostener la ventaja y quedó eliminado ante Independiente Santa Fe. Después del empate 0-0 en el encuentro de ida, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se puso en ventaja en el Monumental con un gol de Sebastián Driussi durante el segundo tiempo.

Sin embargo, Independiente Santa Fe llegó al empate luego de un penal sancionado por una mano de Lucas Martínez Quarta. Franco Fagúndez convirtió y llevó la definición a los penales.

La serie se extendió hasta el octavo remate por equipo y terminó 8-7 a favor del conjunto colombiano, en una definición que tuvo al arquero Weimar Asprilla como uno de los protagonistas.

La eliminación profundizó el malestar que los hinchas venían manifestando durante las últimas semanas, en medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo y el presente futbolístico de River.