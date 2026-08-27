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Las disposiciones fueron publicadas este jueves 27 de agosto en el Boletín Oficial y se tomaron como medidas preventivas para evitar posibles riesgos para quienes pudieran utilizar o comprar estos productos.

Uno de los productos alcanzados es Yectafer/Hierro 5%, un medicamento que contiene hierro dextrano y se presenta en ampollas.

La prohibición comprende dos lotes específicos: 1-R0730, correspondiente a la presentación de cinco ampollas, y 2-R0730, de diez ampollas.

La ANMAT tomó la decisión luego de conocer que parte de las unidades de esos lotes había sido robada durante el proceso de acondicionamiento del medicamento.

Según informó Laboratorio Rontag S.A., titular del producto, el robo ocurrió en las instalaciones de Dalban Pharma S.A., empresa que realizaba tareas de preparación y empaque de los medicamentos.

Las unidades denunciadas fueron 2.205 ampollas del lote 1-R0730 y 1.392 ampollas del lote 2-R0730.

El principal problema señalado por la ANMAT es que, al tratarse de unidades robadas, no se puede saber en qué condiciones estuvieron almacenadas o manipuladas después de la sustracción.

Por ese motivo, el organismo decidió impedir que esos lotes sean utilizados, vendidos o distribuidos.

Lotes identificados

Para las unidades que permanecieron bajo control de la empresa, Laboratorio Rontag informó que se realizaría un cambio del envase exterior.

Con el objetivo de poder distinguirlas y mantener un seguimiento, los envases secundarios llevarán los identificadores 1-R0730R y 2-R0730R. Las ampollas, en tanto, mantendrán la identificación original.

La ANMAT aclaró que esta nueva identificación sirve para realizar un seguimiento interno y no significa que se haya creado un nuevo lote del medicamento.

Hessico retirado

La segunda medida alcanza a Hessico / Hidroxietilalmidón 6%, solución inyectable, del lote 29116, con vencimiento en agosto de 2027.

La ANMAT prohibió su uso, venta y distribución en todo el territorio nacional y ordenó retirar del mercado las unidades que todavía puedan encontrarse en circulación. El producto pertenece a P. L. Rivero y Cía. S.A.

La investigación comenzó porque la ANMAT había dispuesto anteriormente retirar del mercado los medicamentos que contienen determinados tipos de hidroxietilalmidón, entre ellos el componente presente en Hessico.

Durante la investigación, la empresa informó que había fabricado 2.639 unidades del producto el 27 de agosto de 2025 y que habían sido distribuidas a laboratorios vinculados con la extracción de células madre.

La autoridad sanitaria detectó además que la empresa había preparado productos para esos clientes sin contar con una habilitación específica para realizar ese tipo de preparaciones.

De esta manera, la ANMAT ordenó a la empresa retirar el lote del mercado y le dio un plazo de 24 horas para comenzar el procedimiento.

Sin embargo, posteriormente constató que el retiro no había comenzado.

Ante esta situación, el organismo resolvió prohibir el producto, ordenar su recupero y abrir un sumario sanitario contra la empresa y su responsable técnico para determinar las posibles infracciones.

Qualibest bajo control

La tercera medida afecta a los productos de limpieza y desinfección de la marca Qualibest.

La entidad detectó que la marca ofrecía sus productos en páginas web y plataformas de venta online, con artículos como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies.

El problema detectado fue que esos productos no estaban registrados ante la ANMAT y tampoco se pudo identificar un establecimiento habilitado por el organismo como responsable de su elaboración.

Venta suspendida

Por esta razón, la ANMAT prohibió la venta, distribución, publicidad y uso de todos los productos domisanitarios de la marca Qualibest en el país.

La medida también alcanza a las plataformas de comercio electrónico, por lo que los productos no pueden seguir ofreciéndose para la venta por internet.

La prohibición se mantendrá hasta que los productos sean debidamente regularizados ante las autoridades correspondientes.

Falta de registro

Durante la investigación, la ANMAT comprobó que anteriormente habían existido productos Qualibest registrados a nombre de las empresas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L.

Sin embargo, los registros de esos establecimientos habían sido dados de baja y, con ellos, también dejaron de estar vigentes los registros de los productos.

La autoridad sanitaria bonaerense también fue consultada y confirmó que los productos investigados no estaban registrados en esa provincia.

Desde la entidad, explicaron que, al no estar registrados, no se pudo comprobar cuáles son las condiciones en las que fueron fabricados ni verificar adecuadamente su composición.

Por ese motivo, el organismo consideró que no puede garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de los productos Qualibest y resolvió retirarlos preventivamente de circulación.