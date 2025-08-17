Naldo, protagonista solidario en Un Sol para los Chicos 2025 La cadena líder de electrodomésticos volvió a decir presente en la histórica campaña de UNICEF, con fuerte presencia en transmisión, acciones especiales y el sorteo “Renová tu casa con Naldo”.

Con un compromiso que crece año tras año, Naldo fue uno de los protagonistas de la edición 2025 de Un Sol para los Chicos, el evento solidario más importante del país a beneficio de UNICEF, que en esta ocasión alcanzó una recaudación récord de $1.945.634.333.

La transmisión por eltrece reunió a figuras destacadas en una jornada de música, entretenimiento y mensajes inspiradores, cuyo objetivo fue recaudar fondos para sostener programas de UNICEF que garantizan derechos esenciales de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Argentina y el mundo.

En este marco, Naldo no solo aportó su apoyo económico y logístico, sino que estuvo presente en múltiples momentos clave de la transmisión, con menciones especiales y acciones que reforzaron el vínculo entre la audiencia y la causa solidaria.

El punto alto de la participación de la marca fue el sorteo “Renová tu casa con Naldo”, que premió a quienes comenzaron o reforzaron su donación mensual a UNICEF. El ganador, Miguel Ángel Gabriel Villareal, recibirá un completo equipamiento de electrodomésticos y productos para transformar su hogar, sumando un incentivo concreto a la cadena de solidaridad que impulsa el evento.

MIRA EL MOMENTO DEL SORTEO DEL GANADOR DE “RENOVA TU CASA CON NALDO”

La presencia de Naldo también se potenció en redes sociales, con publicaciones en las cuentas oficiales de UNICEF y eltrece, que multiplicaron el alcance del mensaje y reforzaron el rol de la empresa como aliado estratégico de la causa.

Para Naldo, esta participación es parte de una visión empresarial que entiende la responsabilidad social como un compromiso permanente, tendiendo puentes entre la compañía, sus clientes y las comunidades de todo el país para generar un impacto positivo más allá de lo comercial.

Desde hace más de tres décadas, Un Sol para los Chicos convoca a empresas, instituciones y donantes particulares en una misma misión: mejorar la vida de millones de niñas, niños y adolescentes. Un año más, Naldo se enorgullece de ser parte de este esfuerzo colectivo, aportando recursos, visibilidad y compromiso genuino para seguir cuidando juntos lo que más importa.

Dia del Niño en Naldo

En el marco del Día del Niño, Naldo lanzó una propuesta especial en sus 96 sucursales y en naldo.com.ar, con descuentos que alcanzan el 45%, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en productos seleccionados.

Entre los artículos más buscados para regalar en esta fecha especial se destacan desde consolas PlayStation 5, packs gamer, notebooks, parlantes portátiles y bicicletas, hasta juguetes Lego, pistas de Hot Wheels, así como muñecas Barbie. La compra durante el evento permite sumar la pelota oficial de Naldo, el sponsor oficial de la Selección Argentina, por solo $19.999.

A su vez en sus redes oficiales, Naldo impulsa un sorteo especial del Día del Niño, que premiará a dos ganadores con un smartphone Realme C75. Para participar, ingresá acá. Naldo, un amigo de la casa.