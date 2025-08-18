Luego de que se dio a conocer que Marixa Balli se fue de “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, y dejó su lugar como “angelita”, en el “El run run del espectáculo” (Cronica) Diana Zurco dio a conocer los motivos detrás de su “paso al costado”.

Según explicó, la renuncia se debe a que la producción no estuvo de acuerdo en que ella participe de otro popular programa de la competencia. “Marixa Balli habría tenido un ofrecimiento de otro programa de viajes; estamos hablando de “Por el mundo” con Marley”, aseguró.

Tras estos dichos, prosiguió: “Le bajaron el pulgar desde la producción de “LAM”, explicó, y, añadió: “Le pusieron un ultimátum: ‘Si vas, te tenés que ir’”.

Marixa Balli se quebró en “LAM” y renunció en vivo

La bailarina y actriz protagonizó un momento inesperado en pleno aire de “LAM”, cuando sorprendió al equipo y a los televidentes con una decisión que nadie veía venir: entre lágrimas, confirmó que se trataba de su última participación en el ciclo y descolocó a todos con una despedida cargada de emoción.

En los minutos finales, De Brito había adelantado que, desde la próxima semana, se sumarán dos nuevas “angelitas” al panel, pero la gran sorpresa se dio cuando reveló que Balli estaba transitando su última emisión.

Apenas escuchó al conductor, Yanina Latorre no ocultó su asombro y lanzó al aire un: “Ay, no, ¿en serio?”; enseguida, Marixa, al borde del llanto, le respondió a Angel: “No me hagas llorar; no puedo hablar”; esa frase, marcó el inicio de una despedida donde la emoción superó cualquier intento de contención.

“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y agradecida”, explicó con esfuerzo, antes de confesar que “venía re bien” evitando las lágrimas, aunque, finalmente, no pudo sostenerlo y se quebró en vivo; De Brito no dudó en remarcar que era la primera vez que la veía así en cámara, lo que llevó a Marixa a aclarar, con sinceridad: “Amo este programa y los amo a todos, pero… Nada, necesito un cambio; ahora empiezo con un nuevo local de “Xurama”, el cual le puse toda mi energía; estoy muy agotada. Los voy a extrañar“.

Leé más notas de La Opinión Austral