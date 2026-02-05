Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su apoyo ante la firma del “Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”, que fuera recientemente anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno.

La Entidad consideró que el flamante entendimiento, que se inscribe en un proceso de reinserción de la Argentina en el escenario global, “es un importante avance en la dirección correcta”.

Luego de conocerse la noticia, el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, declaró: “Un análisis pormenorizado del texto del acuerdo –al que aún no hemos accedido– demandará tiempo, por lo que no estamos en condiciones de hacer una evaluación detallada”.

Y agregó: “Sin perjuicio de ello, podemos decir que desde la CAC consideramos muy positivo que se estrechen lazos con la principal potencia económica mundial. Estados Unidos es la nación líder del mundo libre, con quien compartimos valores y con quien tenemos múltiples oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos que podemos aprovechar”.

A la vez, el titular de la CAC señaló: “Un acuerdo de esta naturaleza impulsará el vínculo bilateral, lo que abarca no sólo al comercio de bienes, sino también al intercambio de servicios, a los flujos de financiamiento, a las inversiones, a la transferencia de tecnología y de conocimientos”.

Finalmente, remarcó que “un entendimiento que facilite este tipo de vinculaciones es positivo para ambas partes. Que Argentina se asocie a una nación como EE.UU. colaborará con el proceso de normalización de la economía, permitiéndonos acelerar el paso hacia ese progreso al que aspiramos”.

