El Gobierno del presidente Javier Milei concretó este jueves un nuevo paso en su agenda internacional con la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos.

La información fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien informó la finalización del encuentro con autoridades norteamericanas.

A través de su cuenta de X (exTwitter), el funcionario expresó: “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”.

Luego agregó: “Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo”.

El entendimiento busca fortalecer el intercambio bilateral y promover el ingreso de inversiones, en sintonía con la estrategia de alineamiento geopolítico impulsada por la Casa Rosada. “La Argentina será próspera“, concluyó Quirno tras la firma del pacto.

